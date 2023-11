Všechny články k tématu najdete ZDE

Jen šest dní po vypuknutí kauzy ohledně manipulací veřejných zakázek, která otřásla Pardubicemi, se zastupitelé sešli na pravidelném zasedání. Podle původního programu měl na jednání vystoupit i Martin Charvát, k tomu, ale nemohlo dojít. Policie ho totiž minulý týden zadržela a obvinila z manipulací veřejných zakázek. Bývalý politik, už z vazby, oficiálně rezignoval na post radního i zastupitele města. V síti kriminalistů uvázla i zastupitelka Helena Dvořáčková (SPD), která byla v minulosti náměstkyní primátora za hnutí ANO a Jozef Koprivňanský.

Nejde ale jen o tři bývalé politiky, kteří skončili ve vazbě: Kriminalisté obvinili celkem 19 lidí, kteří jsou podezřelí z manipulace s veřejnými zakázkami, jež vyhlašoval pardubický magistrát. Hlavní bod jednání tak byl jasný. Část opozice žádala více, než jen odvolat obviněné lidi.

O co jde v kauze Charvát: Letní stadion, parkovací dům i drobnější zakázky

„Já jsem tu jeden ze služebně nejstarších. Za šest volebních období nic takového nepamatuji. Mě osud zavál ve čtvrtek do Prahy, v sobotu do Brna, včera do Hradce Králové, všude mi říkají „máte ostudu“. Já jsem doufal, že po jednání koalice dojde k sebereflexi. Je mi z toho smutno,“ řekl Klimpl s tím, že podle něho, nikdo nepřevzal politickou zodpovědnost.

„Vy nesete tu politickou zodpovědnost. To si myslím, že nezmění jedno mimořádné jednání. Bohužel se mě to dotýká i proto, že jsem seděl v radě města, kterou vedla obviněná osoba ,“ řekl směrem k současnému vedení Vít Ulrych.