Podle policie proběhla během prověřování řada výslechů, vyšetřovatelé si mimo jiné vyžádali i zdravotnickou dokumentaci a nechali vyhotovit několik znaleckých posudků. „Věc byla v minulých dnech odložena z toho důvodu, že policejní komisař po provedeném prověřování neshledal naplnění žádné skutkové podstaty trestného činu,“ informovala policejní mluvčí Dita Holečková.

Událost se stala 8. června 2019. Matka v osudný den začala rodit v 33. týdnu těhotenství. Složitá byla už samotná její cesta do nemocnice. Než se žena z Vamberka do ní dostala, strávila hodinu v sanitce, která s ní najezdila desítky kilometrů. Dvě nemocnice, v Rychnově nad Kněžnou i Hradci Králové, rodičku odmítly přijmout.

Záchranka tak s ženou zamířila do Pardubické nemocnice, to už ale hrozilo, že porodí ve voze. Rodičku záchranáři nakonec dovezli do nemocnice včas a žena porodila malou Leontýnku.

Večer se ale zdravotní stav novorozence kvůli streptokokové infekci zásadně zhoršil. U miminka tehdy došlo ke krvácení do mozku a jeho trvalému poškození. „Žena mi po porodu poslala fotku, že je holčička zdravá. Po dvaceti hodinách ji najednou převáželi v kritickém stavu do Hradce," vylíčil tehdy otec holčičky Jaroslav Mráček.

Celý případ prošetřovala také kontrola z Ministerstva zdravotnictví v čele s tehdejším náměstkem Romanem Prymulou, která sice potvrdila, že Pardubická nemocnice udělala testy u novorozence opožděně, ale vážně nepochybila. Podle doporučených postupů měli lékaři holčičce udělat testy na infekci a podat léky do 12 hodin od porodu. Personál špitálu začal s testy hodinu a půl po vypršení této lhůty.

Kontrola neshledala pochybení ani na postupu zdravotnické záchranné služby a hradecké nemocnice, která rodičku nepřijala z důvodu plné kapacity novorozeneckého oddělení. Chybu ale udělali lékaři v rychnovské nemocnici.

„Personál porodnice se dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a tuto odeslali do jiného zdravotnického zařízení. Argumentace, že nemocnice není vybavena na podobné předčasné porody, je poněkud zavádějící, neboť porod v identickém gestačním týdnu na této porodnici proběhl," vysvětlila už dříve mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Nešťastná událost stála nakonec místo tehdejší ředitelku Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou, kterou odvolalo představenstvo Nemocnic Pardubického kraje. „Představenstvo jednomyslně odvolalo ředitelku nemocnice Štěpánku Fraňkovou s tím, že další opatření budou následovat tak, aby se situace urychleně vrátila do normálu,“ uvedl v říjnu 2019 hejtman Martin Netolický. Primář a lékaři novorozeneckého oddělení dostali výtky.

Tato kauza není jediným případem, kdy se vyšetřovalo možné zanedbání péče, kterému Pardubická nemocnice čelila. Před nedávnem soud rozhodl v případu Adama Vyčítala, který po operaci mandlí a následném krvácení skončil v kómatu. Soud potrestal podmínkami lékařku a zdravotní sestru.