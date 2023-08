Kazmův film Onemanshow The Movie míří do kin. V Pardubicích je téměř vyprodáno

/ANKETA, KAM DO KINA/ Kazmův film Onemanshow The Movie bude očividně trhák. Multikina přidávají termíny a ty zase vyprodané, rychle mizí. A jinak tomu není ani v menších okresních kinech. Multikina v Pardubicích hlásí vyprodané časy, vyprodáno je i ve Svitavách nebo v Žamberku a jinak tomu do čtvrtka nebude ani v dalších kinech v kraji.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek. | Foto: Deník/Vladimír Pryček