A co že červené písmeno D se zuby na levé straně vlastně znamená? „Snažili jsme se vyjádřit energii, impuls, který dává hráč puku v okamžiku střely. Tuto dynamiku jsme se snažili zachytit v logu, znaku, na dresech i na věcech, které budete oblékat a budete se v nich cítit příjemně, když budete procházet městem,“ vysvětlil záměr jeden z autorů Radek Sitta.

Novým vizuálem se klub ihned pochlubil na sociálních sítích, kde na něj ale čekala ledová sprcha. Pod jejich příspěvky se začaly objevovat komentáře jako „chcete, aby byly zase Pardubice pro smích?“, „kůň k Pardubicím patří, toho tam zakomponovat měli“, „s tímhle si dres nekoupím“, „to je hnus“ nebo „mé grafické i pardubické srdce pláče“.

Lidé také poukazují na to, že písmeno D více než na pardubický hokejový klub ukazuje na Petra Dědka, který se nedávno stal majoritním vlastníkem klubu. „Logo se mi nelíbí. Je škoda, že odkazuje spíše na příjmení majitele Dědka a ignoruje historii města. Potřebu změny loga ale chápu, po letech mediálních skandálů a hokejové bídy způsobené politickým vedením hokejového klubu v Pardubicích bylo třeba změnit úplně vše,“ vyjádřil se fanoušek Jiří Šmída.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Odkaz na miliardáře z Vrchlabí vidí v nové tváři klubu také někteří z řad politiků. „Přijde mi to jako logo Dědek hokejový klub, ne jako Dynamo. Staré logo bylo moc pěkné a byli jsme na něj zvyklí,“ zhodnotila ho zastupitelka Helena Dvořáčková (ANO).

Dalším chybí symbol Pardubic, u Dynama to byl vždy kůň, v novém logu už se ale zvíře nevyskytuje. „Chybí mi tam kůň nebo něco jiného, co by symbolizovalo Pardubice,“ sdílel zastupitel Petr Klimpl (ODS) názor, který se hojně vyskytuje také v internetových diskuzích. „Chybí tam kůň. To je prostě tradice, na kterou by se sahat nemělo,“ upozornil další z fanoušků David Hanák.

Kůň byl součástí hokejového klubu od samého začátku, tedy od roku 1923, z loga zmizel jen v rozmezí let 1949-1950. Podle autorů však zvíře pro Pardubice typické v logu přeci jen je – tři zuby přiléhající k levé straně písmena mají odkazovat na vlající koňskou hřívu.

Podoba logům z NHL

Nové logo si ale našlo i své příznivce, kteří obdivují jeho jednoduchost, modernost a dynamiku. Některým připomíná loga týmů ze zámořské NHL. „Když jsem ho poprvé viděla, hned mě napadlo, že je podobné těm v NHL,“ potvrdila fanynka a Pardubačka Kristýna Vlasáková. Nové pardubické logo je vzhledově blízké zejména tomu, jenž používá tým Calgary Flames pyšnící se červeným písmenem C, z něhož po levé straně šlehají plameny.

Podle vedení klubu je nové logo součástí vstupu do nové a úspěšnější éry. „Logo by mělo symbolizovat změnu, novou cestu, kterou se chceme vydat. Dynamo má svou obrovskou historii, na niž chceme navázat, ale chceme se zároveň odpoutat od několika let, kdy se nedařilo,“ zdůvodnil neočekávanou změnu identity majoritní akcionář Petr Dědek.

Logo body nedělá

Ve výsledku bude ale nejvíce záležet na tom, co tým pod novým vedením předvede na ledě. „Chápu snahu nového vlastníka o odlišení od předchozí ne příliš úspěšné éry posledních let. Jen si nejsem jistý, jestli se to podařilo představením nového loga. Dovedl bych si představit zdařilejší a modernější zpracování. Věřím, že na hřišti bude Dynamo úspěšnější,“ řekl radní Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice).

Kolik stálo

Jakou částku HC Dynamo Pardubice za nový vizuál zaplatilo, ale vedení klubu zveřejnit nechce.

„Bohužel tuto informaci nemůžeme sdělit, protože je součástí vzájemných smluv, které nejsou veřejné,“ reagoval na dotaz o ceně , člen představenstva Dušan Salfický s tím, že v následujících týdnech bude klub postupně odhalovat další použití loga, a to až do začátku extraligy, tedy 18. září. V tento den se logo klubu oficiálně změní.