„Před rekonstrukcí radnice visela v prvním patře trofej, obří hlava zubra. Znak Pernštějnů po rekonstrukci zmizel,“ zajímalo zastupitele Milana Košaře, co se s vycpanou hlavou stalo.

„Co je se zubrem, nevím,“ odpověděl vedoucí odboru majetku a investic Jaroslav Hruška. Záhada ztraceného zubra všechny zastupitele pobavila. „Očekával bych odpověď na otázku, kde je zubr,“ zdůraznil znovu Košař. „O slovo se přihlásil pan tajemník, našel se zubr,“ avizoval po deseti minutách pobaveně primátor Martin Charvát.

„Zubr je v depozitu, nemá ho nikdo na chalupě. Od počátku bylo dohodnuto, že se na své původní místo nevrátí, protože to nebyla historická záležitost, ale novodobá věc,“ vysvětlil tajemník Jiří Šmaha. Zubr občas pelichal, radnice ho proto nechala opravit a jedná s Východočeským muzeem, které by si ho mohlo převzít do své sbírky.

„Není to ledajaká vypelichaná hlava a při výročí rodu Pernštejnů byla trofej zapůjčena na Pražský hrad,“ oponoval Košař a vyžádal si, aby o jeho budoucnosti proběhla diskuze. „Po mrtvém holubovi a ztraceném zubrovi to tu posadím trochu na zem,“ pokračoval zastupitel Karel Haas a stočil diskuzi směrem k územnímu plánu.