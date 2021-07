/FOTO/ Ulice Na Spravedlnosti čekala na svou rekonstrukci mnoho let. Když se nyní začíná rýsovat, mnoho kolemjdoucích nad ní kroutí hlavou. Jinak vydařená přestavba totiž postrádá zeleň. "Chodníky jsou krásné. Ale je to celé vybetonované, nikde žádný strom,“ shodly se dvě postarší dámy z Pardubic a upozornily na problém, nad nímž kroutí hlavou mnoho dalších kolemjdoucích.

Nyní dělníci kutají na úseku u obchodního domu Billa, kde budou do poloviny srpna pracovat na nové vozovce, úpravě chodníků a vzniku parkovacích míst. | Foto: Deník/Lada Součková

