Na balkónech nových domů v Rokycanově ulici v Pardubicích se objevily první květináče. Značí, že do desítek nových bytů se začali stěhovat lidé a na dopravě je to znát. Na již tak frekventované ulici Na Spravedlnosti provoz ještě více zhoustnul.

V ranní špičce se ozývá troubení, netrpěliví řidiči krokem popojíždějí a hledají prázdné parkovací místo, ty jsou ale v této lokalitě vzácností. „Měl jsem štěstí, že zrovna někdo odjel, a já zaparkoval místo něj. Je tu opravdu velmi málo míst, až se všichni nastěhují, už nezaparkuju. Jezdím sem s mamkou, která je po operaci, často ji musím vyložit před před ordinací a jít hledat místo po okolí,“ popsal Ladislav Schovanec.

Zdravotní středisko

Velké množství lidí do lokality míří za lékařem, jelikož se tam nachází poliklinika a v přilehlé novostavbě začaly vznikat další ordinace. Pacienti a jejich příbuzní si ale stěžují u nových prostor na absenci jak klasických míst, tak míst pro vozíčkáře. „Nejbližší místo pro držitele ZTP průkazu je vzdáleno asi 60 metrů, což je pro lidi s handicapem velká vzdálenost. Navíc je zde jen jedno parkovací místo vyhrazeno pro držitele ZTP, takže šance na zaparkování je malá,“ řekl Zdeněk Leopold.

Mnoho parkovacích míst po obou stranách ulice Na Spravedlnosti si zabralo krajské ředitelství policie, a tak musejí řidiči zkoušet své štěstí jinde.

Často zamíří do Rokycanovy ulice, na jejímž konci se stěží otáčejí, zatímco za nimi stojí kolona řidičů, kteří s hledáním volného místa také neuspěli. Někteří šoféři se tak dopouštějí dopravních přestupků, když zaparkují své auto například na retardéru nebo právě na místech vyhrazených pro policii.

Město ale chystá rekonstrukci ulice Na Spravedlnosti. Kromě toho, že bude z velké části nově průjezdná v obou směrech, plánuje radnice také zvýšit počet parkovacích míst. Šikmá stání vzniknou v části ulice od policie směrem na Vinici. Průjezdnost v lokalitě má zlepšit také světelná křižovatka, která řidičům umožní snadnější odbočení na ulici S. K. Neumanna.

K lékaři autobusem

Po opravě by do lokality měla zajíždět také městská hromadná doprava. „Autobusem se sem nedostaneme, protože zastávka je hrozně daleko,“ dodal Schovanec.

„Bude vybudována i zastávka MHD, aby se tam mohla zavést nová dopravní linka kvůli obslužnosti polikliniky, která je dlouhodobě žádána. Bez stavební úpravy tam ale není možné autobusy pustit,“ reagoval náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Rekonstrukce by měla začít příští rok, ale Pardubice zatím nezískaly stavební povolení. Ještě letos chce ale město opravit pod ulicí sítě, jako je voda, kanalizace nebo elektřina.

Problém v ulici Na Spravedlnosti řeší i developer dalšího nově vznikajícího bytového domu, který se blíží do finále, ale bude mít problém s kolaudací. Kvůli kostkám na vozovce totiž nesplní přísné hlukové limity určené hygienou. Čeká se na další měření, které má odhalit, zda odstranění žuly snížení hluku vůbec pomůže.

„Udělalo se jedno měření, ale pak do toho spadla pandemie covid-19, kvůli níž tam neprojíždělo tolik aut a druhé měření tak zatím neudělali,“ vysvětlil Kvaš. Pokud by developer nemohl splnit požadavek hygieny ani s novým povrchem, musel by v části domu, která má okna na dotčenou ulici, udělat rekuperaci.