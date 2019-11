Vystoupil z auta, navlékl si žlutou reflexní vestu, na hlavu dal blembák a poté se jal ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) na rozestavěném úseku dálnice D11 z Hradce do Smiřic do debaty ohledně dvou významných staveb na území východních Čech – dálnic D11 a D35. Při inspekční cestě mu společnost dělala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten informoval, že obě důležité stavby, které by výrazně ulevily městům ve východních Čechách, by měly být v celé délce zprovozněny nejpozději do roku 2028. V případě D11 se kompletní výstavba, která počítá i šesti pruhy v úseku Praha – Poděbrady, otevře nejpozději do roku 2029.

Problémová Litomyšl a Pardubice

Podle Radka Mátla má v současné době ŘSD nejvíce starostí s výstavbou D35. A to hlavně na obchvatu Litomyšle. „Zde máme požádáno o územní rozhodnutí a čekáme na rozhodnutí ze strany Litomyšle,“ uvedl ředitel ŘSD, který však přepokládá, že toto rozhodnutí bude napadeno a nakonec o všem rozhodne stavební úřad pardubického kraje: „Jak obec Strakov, tak i městská část Kornice, respektive tamní sdružení, bude pravděpodobně napadat toto rozhodnutí, ale věříme, že odvolací orgán, což bude stavební úřad pardubického kraje, rozhodne v náš prospěch a potvrdí právní moc. Jsem totiž přesvědčen, že tato stavba je připravena dobře a kvalitně.“

Shoda s obcemi je problematická

Podle Mátla by jakákoliv odchylka od původní trasy, která má i kladné stanovisko ministerstva životního prostředí, vrátila celou věc opět na začátek a silnice by se lidé nemuseli dlouho dočkat. „I přes ústupky však nejsme sto s oběma obcemi nalézt shodu. Kdybychom jim teď ustoupili, narazíme u někoho jiného a bude to nekonečný proces,“ řekl šéf ŘSD a naopak pochválil vývoj u obchvatu Svitav: „Tady jsme na tom poměrně dobře. V tuto chvíli děláme archeologické průzkumy a zpracovávají se dokumenty pro zadání stavby tak, abychom v příštím roce byli schopni stavbu vysoutěžit a teoreticky i ke konci roku zahájit.“ Vrásky na čele má však Mátl s připravovaným obchvatem Pardubic. A to zejména na severovýchodě města u Dubiny a Fáblovky.

„V tuto chvíli bojujeme s majetkoprávní přípravou, kde zásadním problémem je s některými blokacemi. Do konce roku by mohlo být jasné, které pozemky vyvlastníme,“ dodal Mátl s tím, že pokud půjde vše podle plánu, tak by se s obchvatem Pardubic mohlo začít v roce 2021. Tedy v době, kdy se má finišovat na úsecích Opatovice – Časy a Časy – Ostrov. „V pardubickém kraji by mohla být výstavba D35 hotova někdy v roce 2026. Celková dálnice by pak měla být v provozu v roce 2028,“ dodal šéf ŘSD.

Novelou pro rychlejší stavby

Podle Vladimíra Kremlíka však bez změn právních předpisů nepůjde žádná stavba výrazně urychlit. „Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou by měla příští týden projednávat vláda,“ nechal se slyšet ministr dopravy a nastínil, čím vším by se daly stavby novelou urychlit: „Jedná se o tři zásadní změny. Z pohledu ministra dopravy je tou nejzásadnější společné řízení, jejímž vyústěním je společné povolení stavební. A to včetně popřípadě posuzování vlivu na životní prostředí. Toto by mohlo urychlit výstavbu až o tři roky. Další zásadní momentem jsou jednotná závazná stanoviska. V současné době se jich vydávají desítky, my chceme jedno. Chceme také změnit vyvlastňovací procesy, které by zamezily spekulacím. A to například tak, že by byl vypracován jeden znalecký posudek na celé území. A ten by byl platný tři roky.“