„Cítil jsem velkou podporu. Moje maminka věděla, že na Ukrajině není moc dobrá situace, tak chtěla, abych se někam přestěhoval, abych měl nějakou budoucnost. Když jsem se pak rozhodl, že chci jít studovat právě do Česka, tak to rodiče schválili. Podporovali mě i finančně a důvěřovali mi,“ vzpomíná Artem.

Studovat v Česku se rozhodl se svým kamarádem, který zde žije s ním. „Vůbec jsem tady neměl známé, chtěl jsem se přestěhovat z Ukrajiny kvůli korupci a špatnému stavu země. Česko jsem vybral, protože tady bylo bezplatné vzdělávání a i kvůli jazyku, protože je podobný ukrajinštině,“ zdůvodňuje své rozhodnutí.

Češtinu se učil už během studií na Ukrajině. S kamarádem tady pak docházeli na kurzy. Ze začátku to pro něj bylo těžké, ale nakonec se naučil česky poměrně dobře, i když uznává, že potřebuje ještě hodně zkušeností.

Díky studiu informačních technologií se navíc dostal k práci programátora. Na univerzitě probíhala programovací soutěž, do které se zapojil se dvěma kamarády. A zde dostali skvělou šanci.

„Pořadatelé nás pozvali do restaurace a tam nám nabídli práci v jejich firmě, protože je překvapilo, že nám bylo teprve 17 let, studujeme, víme jak programovat a umíme česky. Nyní jsme programátoři a testeři,“ popisuje zajímavou příležitost Artem.

Díky této práci je nyní Artem soběstačný, což se velmi hodí. Rodiče, kteří ho během studia finančně podporovali, teď kvůli válce nemohou a on si tak může vše potřebné zaplatit sám a rodině tak pomoci.

Válka na Ukrajině pro něj byla velkým šokem. „Začalo to moc rychle, nikdo nemohl pochopit, co se děje. Válku už jsme měli předtím, ale ekonomickou, politickou, ale že Putin začne opravdovou válku, tomu nikdo nevěřil,“ říká.

„Moje rodina se už nestihla přestěhovat nikam do bezpečí. Jsou soukromí podnikatelé a chtěli svůj byznys udržet. Armáda obklíčila města, také město Sumy, kde rodiče bydlí, a nikdo se už odtamtud nemohl přestěhovat. Žijí tedy ve městě, moc se tam nestřílí, nejsou slyšet výbuchy, ale i tak se mi to moc nelíbí,“ popisuje Artem.

O rodinu se velmi bojí. „Nevíme, co ten šílenec chce. Přikazoval svým vojákům, že musí střílet do domů, nemocnic, mateřských školek, nejen do strategických objektů, a tak se moc bojím, že moje rodina bude v domě, do kterého vystřelí,“ sdílí obavy o osud svých nejbližších.

Ve městě zůstal Artemův tatínek se svými rodiči. Protože všichni muži nad 18 let musí zůstat na území Ukrajiny, aby mohli bránit zemi, nemohl odcestovat. A babička s dědečkem už jsou moc staří. Na Ukrajině žili celý život a nechtějí odjet, navíc by pro ně bylo náročné se naučit nový jazyk.

Jediný, komu se povedlo uniknout, je Artemova maminka. Ta nyní zakotvila v Polsku. „Sumy se nachází na nejvýchodnější části Ukrajiny, a tak musela přejít celou zemi, aby se dostala do Polska. Cesta trvala tři dny, takže to bylo náročné,“ popisuje maminčinu cestu Artem. Teď maminka uvažuje zda zůstane v Polsku, nebo se přestěhuje za ním do Česka.

On sám by se na Ukrajinu vrátit nechtěl. „Slyšel jsem, že muži z Česka a Polska byli vyzváni, aby se vrátili na Ukrajinu a bránili svou zemi. Já žádnou výzvu nedostal, ale kdyby mě povolali, tak bych nešel. Chci pracovat, studovat v Česku a finančně podporovat svoji rodinu a ne bojovat na Ukrajině,“ uvádí Artem.

Slyšel ale o několika lidech, kteří odjeli na chvíli za rodinou na Ukrajinu a měli tu smůlu, že dorazili dva dny před vypuknutím války a museli tam tedy zůstat. Jedná se i o některé studenty z pardubické univerzity a také jeho kamaráda, který studuje v Polsku.

V Česku je zatím velmi spokojený. Jsou tu podle něj moc hodní lidé a je mu jasné, že zde bude mít lepší šanci na úspěšný život, než kdyby se vrátil na Ukrajinu. „Přestěhovat se zpět na Ukrajinu už nemá smysl, protože tam je špatná situace a teď bude ještě horší. Přál bych si, aby se celá moje rodina přestěhovala do Polska nebo do Čech, ale myslím, že to není možné,“ dodává Artem.