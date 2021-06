"Když je soused rychlejší než hlídka… Žít #Pardubice," okomentoval na Facebooku zajímavý nález mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

A dodal: "PS: Ten lísteček není od nás, ale srozumitelný je celkem dobře."

Parkování v je velmi složité v celých Pardubicích. Kde se přesně tato úsměvná událost stala, už ale Sejkora neupřesnil.

"Tomu se říká 'vyřešit domluvou'," vtipkuje nad vzkazem jeden ze čtenářů. "To bych se upsala u nás v ulici. Jedině si nechat udělat spousty kopií a pohazovat to po kolemjedoucích, kteří si nevšimli, že jedou do obytné zóny a na upozornění ještě reagují agresivně," přisadila si na Facebooku další pisatelka.