Když policisty školí pouliční bitkař

Pardubický kraj – Začínal jako rváč v Anglii, teď učí policisty řešit pouliční rvačky.

Bitkař, bývalý vyhazovač, který svým postojem dává najevo připravenost rvát se. Nešel vždy cestou zákona, jenže to se změnilo. Teď Lee Morrison dává rady policistům. Učí je přežít v pouliční rvačce a z vlastní temné zkušenosti jim ukazuje, jak poznat, že se blíží malér a jak se na něj připravit.



Lee Morrison patří v současné době mezi světovou špičku na poli reálné sebeobrany. Pravidelně pořádá semináře sebeobrany po celém světě, a to i pro policejní nebo armádní bezpečnostní složky.



„Učím policisty taktiku obrany v situacích, které často potřebují. Jsou tři okruhy toho, co dělají: zadržet, eskortovat a mluvit s podezřelým – a to jsou situace, kde je pravděpodobnost násilného střetu vysoká. Jako policisté se s tím musí umět vypořádat,“ říká Brit Lee Morrison, který přijel školit i policisty krajské pořádkové jednotky.



V jeho případě platí pořekadlo „Z pytláka nejlepší hajný“, protože Lee nesekal vždycky latinu. „Říkám, že nejlepší cestou, jak policistu školit, není z knihy, ale z ulice. Ve svém životě jsem se už hodně ušpinil. Na šikmou plochu jsem vstoupil v jedenácti letech, byl jsem vyhazovač, rváč, zločinec, ale jednoho dne jsem si řekl dost – zacházíš daleko, nechceš skončit jako kriminálník. Teď je mi 50 let, mám znalosti, jak kriminalita a chování násilných predátorů fungují, a učím policajty znát, jak přemýšlí, jak pracuje zločinec,“ říká o sobě Lee Morrison.



Své praktické zkušenosti z pouličních bitek ukazuje v praxi. A spolu s tím i metodu, jak takovou bitku může policista rychle a rázně utnout holýma rukama.



„Musí to být rychlé, musí to s ním otřást a než se z toho vzpamatuje, už ho poutáš. Klíčem je rychlost a ráznost. Nemá cenu konflikt stupňovat, ale naopak – rázně nastoupit a až když spolupracuje, tlak uvolňovat,“ vysvětluje a předvádí. Dva rychlé tvrdé hmaty na hlavu zatřesou i figurantem v boxerské helmě.



"Násilí je z 90% emoce a z 10% o fyzická síla, bojová umění jsou na tom přesně opačně. Pokud ale máte tohle v hlavě, k bojovému umění se nemusíte ani dostat. Psychologie zločince, násilného predátora, znalost umění klamu, to je všechno, co se policistovi může hodit. Už z řeči těla, gest, která jsou podvědomou a těžko kontrolovatelnou reakcí člověka na to, když říká lež, nebo se chystá útočit, už tohle může policistovi napovědět, že přichází problém a dojde na násilí. Řeč těla je jasná a pokud v takové situaci policista ví, co hledá, dovede být připraven. Vůbec nejlépe je, když už na základě toho přejde sám do akce, než aby reagoval na pachatele. Zákonitě – reakce je vždy pomalejší ať je trénovaný jak chce," říká Lee.



Policistům dále ukazuje jednoduché techniky svedení „problémové osoby“ na zem, spolupráci ve dvojici, jak reagovat v případě vlastního fyzického napadení, jak si ochránit svoji služební zbraň. Velice zajímavé, ale zároveň náročné jsou různé drily, které navozují fyzickou a psychickou zátěž během zákroku na ulici. Lee se snažil předat policistům během jednodenního semináře skutečně jednoduché, ale zároveň velice účinné sebeobranné techniky, které jsou použitelné v jejich službě. Soudě podle ohlasů samotných policistů na konci tréninku, se mu toto povedlo.



Lee Morrison patří v současné době mezi světovou špičku na poli reálné sebeobrany. Pravidelně pořádá semináře sebeobrany po celém světě, a to i pro policejní nebo armádní bezpečnostní složky. Jeho systém, Urbancombatives, představil formou celodenního semináře tento týden policistům Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje. Společně s ním zavítalo do Pardubic pod vedením Martina Mikoláška z klubu RBSD Olomouc (Reality Based Self Defense – Reálná sebeobrana) i několik českých instruktorů tohoto stylu.