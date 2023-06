Kyjevská se dočká opravy, řidiče čekají omezení

Frekventovaná trasa od kruhového objezdu na Průmyslové směrem k nemocnici není mezi řidiči zrovna oblíbená. Důvodem jsou výtluky v povrchu silnice a jízda někdy připomíná slalom. To by ale mělo docela brzy skončit, Kyjevskou ulici čeká rekonstrukce. A to už v červenci.

Ilustrační foto | Foto: Archiv