Kladruby máme dvanáctkrát. Hřebčín lidé hledají v rehabilitačním ústavu a opačně

Když do Kladrub nad Labem měli přijet hosté z Anglie, dvě hodiny po příletu na pražské letiště volali, že se blíží do cíle a že už jsou za Plzní. Mířili do Kladrub u Stříbra. Někteří lidé v Kladrubech nad Labem hledají rehabilitační ústav.

Kladruby nad Labem jsou známé především díky hřebčínu, na starokladrubské bělouše se jezdí dívat tisíce turistů ročně. | Foto: Michal Král

Ředitel rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi zase musí návštěvníkům často vysvětlovat, že u nich koně a hřebčín nenajdou. „Říkala jsem si, že bychom měli poznat, kde ty Kladruby vlastně jsou,“ vzpomíná starostka Kladrub nad Labem Lenka Gotthardová na to, jak se zrodila myšlenka, že by se mohly konat srazy obcí s názvem Kladruby a různých příbuzných označení. Kladruby jsou totiž v České republice hned dvanáctkrát, dalších pět obcí má příbuzné označení jako například Kladeruby nebo Kladoruby. Zástupci těchto obcí se tak každoročně v jedné z nich potkají. První schůzka byla v roce 2016 právě v Kladrubech nad Labem. „Na začátku jsme se všichni představili. Každý rok se sejdeme a popovídáme si o tom, co děláme, máme v plánu a co nás čeká,“ upřesňuje starostka.