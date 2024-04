Národní hřebčín v Kladrubech na Labem zahájil letošní hlavní sezonu. Turisté mohou využít nové návštěvnické centrum a dětské hřiště. Historickým stavbám byl díky rekonstrukci navrácen vzhled z konce 19. století.

Otevření nového návštěvnického centra v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. | Foto: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

První turisté o velikonočních svátcích využili nově otevřené návštěvnické centrum v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Vzniklo adaptací bývalých stájí, takzvaného Marodestallu.

Rekonstrukce se ale týkala celkem dvou staveb, práce na nich započaly v listopadu 2022. Obě historické stavby byly v průběhu 20. století výrazně pozměněny necitlivými úpravami, které vycházely z požadavků provozu hřebčína. Během rekonstrukce byl kladen důraz na navrácení vzhledu z konce 19. století.

„Druhý objekt, bývalá kovárna s pozdně barokní částí, patří k nejstarším objektům v celém národním hřebčíně. Po polovině 20. století byla tato budova adaptována na vrátnici hospodářského dvora hřebčína, později využívána jako skladové prostory. Zde byla dispozice i účel ponechán stavu před rekonstrukcí,“ uvedl náměstek ředitele pro služby a správu majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem Martin Lacina.

Rok 2024 je pro hřebčín významný v mnoha ohledech. „Letošní rok se ponese v duchu oslav 5 let od zápisu na Seznam světového dědictví, 30 let od začátku spolupráce s dánskými královskými stájemi, 20 let od začátku spolupráce se Švédskou královskou jízdní gardou a 150 let od poslední návštěvy kladrubského hřebčína císařem Františkem Josefem I. a jeho manželkou Alžbětou Bavorskou,“ řekl ředitel národní hřebčína Jiří Machek. Národní hřebčín chystá na letošní rok několik akcí, napříkla Rudolfův pohár (18. – 21. dubna), Den starokladrubského koně (25. května) nebo Kladruby naruby 2024 (14. září).

Během slavnostního otevření nového návštěvnického centra byl v jeho blízkosti vysazen solitér buku lesního červenolistého, který bude tvořit dominantu přilehlého okolí. „Shluk buků červenolistých nalezneme na začátku krajinářského parku Mošnice, proto jsme se rozhodli právě pro tento druh stromu, abychom symbolicky propojili krajinu kladrubského hřebčína,“ upřesnila vedoucí střediska Správa kulturní krajiny Jana Votrubová.

V Kladrubech nad Labem se návštěvníci mohou těšit na komentovanou prohlídku stájí, kočárovny s expozicí starokladrubského koně a zámku. Mohou navštívit také lesovnu a vystoupat na rozhlednu. V dubnu je hřebčín otevřený od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Vstupenky na jednotlivé prohlídky si můžete zakoupit předem ZDE.

Za návštěvnickým centrem je prostorné parkoviště, kde můžete zdarma odstavit auto.