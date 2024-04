Návštěvníky čekají v Kladrubech nad Labem závody plné vzrušení a zajímavé podívané. Mají možnost zhlédnout špičkové vozataje a jejich jezdecké umění a zároveň mohou i navštívit komentované prohlídky stájí, zámku či historické kočárovny a postrojovny.

Rudolfův pohár začal ve středu. | Video: Michal Žampach

Rudolfův pohár zahájil ve středu 17. dubna tradiční jezdeckou sezónu. Milovníci koní se mohou těšit na již devatenáctý ročník mezinárodních závodů spřežení. Své síly si v Kladrubech nad Labem poměří jezdci jednospřeží, dvojspřeží, dvojspřeží pony i čtyřspřeží. Toho využilo hned sto deset spřežení ze šestnácti zemí světa a letos poprvé čtyřspřeží na úrovni CAIO4* H4 WcupQ. Závody potrvají do neděle.

„Jedná se o kompletní soutěž spřežení a ta se skládá ze tří disciplín, a to je drezura, maraton a překážková jízda. Tyto mezinárodní závody pořádané v tomto termínu mají tradici několik desetiletí, ale s názvem Rudolfův pohár se pořádají po devatenácté. V tomto roce poprvé má soutěž čtyřspřeží nejvyšší označení CAIO čtyři hvězdy. To znamená, že součástí je i soutěž družstev,“ řekl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

V kladrubském hřebčíně měli ve středu plné ruce práce již od ranních hodin, kdy proběhla veterinární inspekce koní a poté se už mohli zkušení jezci účastnit mezinárodního závodu Rudolfův pohár. Špičkoví vozatajové se chopili opratí a se svou vlastní vervou se vzápětí rozjeli za svým cílem zvítězit.

Letošní rok budou Kladruby nad Labem ve znamení oslav. Je tomu totiž již pět let, co byly zapsány na Seznam světového dědictví a svou spolupráci s dánskými královskými stájemi drží přesně třicet let. Výročí slaví i za svou dvacetiletou spolupráci se Švédskou královskou jízdní gardou, a právě v letošním roce tomu bude 150 let co uplynula poslední návštěva hřebčína císařem Františkem Josefem I. s jeho ženou Alžbětou Bavorskou.

Národní hřebčín v současné době pečuje o 250 bílých starokladrubských koní, a to uvnitř svého historického areálu, dále pak vlastní 250 vraných starokladrubských koní, které chová ve slatiňanských stájích. Hřebčín pořádá řadu významných akcí. K těm nejvýznamnějším bezesporu patří právě Rudolfův pohár, ale i Den starokladrubských koní či rodinami oblíbené zábavné odpoledne Kladruby naruby.