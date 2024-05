Krajští statistici nabídli zajímavý pohled na vývoj turistiky v kraji. Vztahuje se sice k roku 2022, ale vyplývá z něj, že v kraji je sice výjimečný zámek v Litomyšli zapsaný už roky v UNESCO, ale žebříčku památek, kam se platí vstupné, tehdy vévodil hřebčín v Kladrubech.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem přilákal v roce 2022 nejvíce platících návštěvníků v kraji. | Foto: Deník/VLP Externista

Porovnávat oblíbenost památek je obtížná disciplína. Krajská správa Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Pardubicích se při svém výčtu soustředila na památkové objekty, kde se platí vstupné. A kdo by sázel na to, že na čele bude zámek v Litomyšli, tak by těžce prohrál.

Pardubický zámek bude hostit celostátní zahájení Festivalu muzejních nocí

„V roce 2022 evidujeme v Pardubickém kraji celkem 14 památkových objektů zpřístupněných za vstupné: Zámek Nové Hrady u Litomyšle, Nový zámek u Lanškrouna, Státní zámek Slatiňany, Státní zámek Litomyšl, Zámek Moravská Třebová, Hrad Košumberk, Státní hrad Kunětická hora, Státní hrad Litice, Hrad Svojanov, Zřícenina hradu Lichnice, Tvrz Orlice, Klášter Hora Matky Boží, Zelená brána v Pardubicích a Národní hřebčín Kladruby nad Labem,“ uvedl ČSÚ ve své zprávě.

Noční divadlo na Pardubicku. Zažili jsme nejsilnější polární záři od roku 2003

Tyto památkové objekty navštívilo v průběhu roku 2022 celkem 359 tisíc platících návštěvníků, to je27,0 % více než v předchozím roce. V této souvislosti je však také třeba připomenout, že zhruba na konci února roku 2022 přestala platit všechna tehdy už dost mírná koronavirová opatření a návštěvnická sezona tak proběhla bez omezení.

Počet turistů ve všech regionech rostl. Jen v Pardubickém kraji ne

„Nejnavštěvovanější památkou se stal zámek v Kladrubech nad Labem, jenž je součástí Národního hřebčína. Ten v průběhu roku 2022 navštívilo 73 606 platících návštěvníků, to je o 13 453 více než hrad Svojanov, který se v kraji stal druhou nejnavštěvovanější památkou zpřístupněnou za vstupné,“ dodali statistici.

Mohlo by vás zajímat: Opilá řidička superbu v Pardubicích přejela přes ostrůvek a způsobila nehodu