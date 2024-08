V současné době stavbaři dodělávají nové dláždění před školou, které musí být hotové do konce prázdnin. V samotné hale brzo začnou práce uvnitř na vybudování tribuny pro přibližně 100 lidí a celkového zázemí.

Památkáři a zástupci kraje společně nyní řešili vnější plášť jízdárny. Samotný šedý plech haly budou částečně zdobit modřínové hranoly v různých rozestupech. „Kromě toho zde budou také tři siluety koní z moderního odolného materiálu alubond. Podle klabonosu by mělo být poznat, že to jsou starokladrubáci a budou vytvořeni ve třech základních chodech- v kroku, klusu a ve cvalu,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

V areálu Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem už vyrostla plechová konstrukce nové jezdecké haly. Stavba za 53 milionů s evropskou dotací 34,6 milionů korun má být dokončena do června příštího roku. A měla by mít také originální ozdobu.

„Jízdárna bude soužit výcviku školy i hřebčína, různým soutěžím, zkouškám výkonnosti nebo menším drezurním a skokovým závodům. Je dokonce větší, než ta původní a může tu být i více diváků,“ uvedla Lenka Gotthardová, pověřená řízením školy.

„Postup prací jde na této stavbě dobře, dokonce to vypadá, že by stavbaři mohli skončit i o něco dříve, než je smluvní termín. Pro nás je důležité, aby hala mohla stoprocentně sloužit od nového školního roku 2025/2026 a my jsme mohli zbourat halu starou, která je v sousedství samotného historického hřebčína a zámku. Její odstranění bylo jednou z podmínek zapsání krajiny hřebčína na seznam světového dědictví UNESCO před pěti lety,“ dodal Línek.

Úplně nakonec stavby bude přivezen speciální písek, který je smíchaný s umělou tkaninou. Ten je potřeba udržovat neustále v určitém stupni vlhkosti, proto škola nyní řeší i potřebu studny, která by vypomohla v případě, že nebudou naplněny retenční nádrže.