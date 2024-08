Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedno z turisticky nejvyhledávanějších a nejatraktivnějších míst v Pardubickém kraji. Ani ne tolik navštěvované obyvateli regionu, jako turisty odjinud. Pro cizince je toto místo atraktivní, protože je hřebčín zařazen na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tím se řada z nich řídí. Je to zároveň záruka, že právě sem bude zveřejněna pozvánka v mnoha zahraničních průvodcích.

Málokdo z obyvatel Pardubického kraje totiž ví, že návštěva kladrubského hřebčína není jen o krásném nejstarším původním českém plemenu – starokladrubských vranících a bělouších. Součástí areálu jsou kromě stájí také zámek s úchvatným kostelem, muzeum, lesovna a vyhlídková rozhledna.

Návštěvnici kladrubského areálu Lýdii Starečkové se prý líbilo úplně všechno. „Jsem tady poprvé, protože pocházíme ze Slovenska. Jsem ráda, že jsme viděli hřebčín i zámek,“ řekla nadšeně po poslední prohlídce.

Už při příjezdu do Kladrub je jasné, že se dostáváte do míst, kde se zastavil čas. U pastvin na vás hned dýchne atmosféra chovu nádherných koní. Většinou se tady s klisnami prohánějí i malá hříbátka. Těch tu odchovají každoročně v průměru kolem čtyřiceti, letos se zastavili na čísle 47. Pro zajímavost – hříbě se rodí o váze kolem 60 kilogramů, tedy váží asi jako urostlý teenager.

Z dálky je vidět vyhlídková rozhledna, upravená z bývalé vodárny, nad areálem se majestátně tyčí věž zámeckého kostela.

Rekonstrukce za 300 milionů korun a ceny vstupného

Zaujme vás hned klasicistní architektura budov, které vypadají, jak z pohádky. Po kompletní rekonstrukci hřebčína za 300 milionů korun dokončené v roce 2015 mají všechny slušivou fasádu, v parádním stavu je i dobové náměstíčko s rozcestníky. V novém informačním centru dokončeném předloni si můžete vybrat ze tří komentovaných okruhů: prohlídky stájí (základní vstupné pro dospělého 260 Kč), zámku (160 Kč) a muzea s kočárovnou (120 Kč).

My si je ale po hodinových intervalech objednáváme hned všechny. Vstup do lesovny přijde na 50 a na rozhlednu na 30 korun. Hlavní návštěvnická sezóna je pro doplnění od 1. 4. do 31. 10. 2024, prohlídky jsou ale i mimo ni.

Okruh 1 - Prohlídka stájí

„První zmínky o Kladrubech pocházejí z 12. století, kdy patřily pod klášter Litomyšl. V první polovině 16. století byly v majetku Pernštejnů. Po politických a hospodářských nepokojích odkoupili dvůr čeští stavové, kteří jej poté darovali císař Maxmiliánu II., který si ze Španěl do Itálie přivezl koně, z jejichž krve poté bylo vyšlechtěno starokladrubské plemeno, které se zde chová dodnes,“ erudovaným výkladem začíná prohlídku stájí průvodkyně Božena Přibková.

OPRAVA REPO Hřebčín Kladruby - stáje | Video: Bohumil Roub

Pak provází návštěvníky prostory stájí, kde jsou nejen starokladrubáci. Ti se podle jejího výkladu dožívají věku i přes 30 let. Ve světě je dohromady kolem dvou tisícovek starokladrubských koní. Nejvíce samozřejmě v Kladrubech, kde se chovají bělouši, ve Slatiňanech, kde zase vraníci, a Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dohromady kolem pěti stovek kusů.

Od druhého průvodce Roberta Chutice se dozvídáme, že do historie hřebčína a chovu starokladrubáků se významně zapsal hlavně císař Rudolf II., známý to milovník umění a všeho krásného, kterého v Pekařově císaři bravurně ztvárnil Jan Werich.

„Rudolf II., syn Maxmiliána II., byl blázen do koní, byl navíc vychován ve Španělsku. První, co udělal, že v roce 1579 povýšil chov koní v Kladrubech na císařský hřebčín,“ zabředl do minulosti průvodce Robert Chutic. Dále zjišťujeme, že stáje jsou bezvadně uklizené a, co nás zaujalo nejvíce, koně tu mají i vlastní ozdravné solárium.

Okruh 2 – Zámek

Zámek nás přenáší pro změnu do dob císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty, zvané Sisi, kteří byli častými návštěvníky císařského hřebčína. Ostatně, sám Franz Josef tu měl svou ložnici i pracovnu. Paradoxně nijak luxusní. Procházíme se ve stopách císařského páru po dvanácti stylově zařízených sálech a komnatách, nahlédneme do kostela a necháváme si vyprávět o jejich zvláštních zvycích a podivuhodných osudech.