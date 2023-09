Národní hřebčín Kladruby nad Labem zval v sobotu 16. září na 7. ročník tradiční akce Kladruby naruby. Návštěvníkům se tak otevřely brány k starokladrubským koním, divadelním a hudebním vystoupením či tradičnímu jarmarku spojenému s ukázkami lidových řemesel, a to zcela zdarma.

Kladruby naruby 2023 | Foto: Michal Žampach

„Jak už z názvu vyplývá, Kladruby naruby, tak my se snažíme jednou za rok trochu takovým netradičním způsobem přiblížit hodnoty, které Národní hřebčín spravuje. Jedná se o tři památky, ta první je plemeno starokladrubského koně, druhá je hmotné dědictví a tou třetí hodnotou jsou tradiční činnosti, a právě některé z těchto hodnot zde dnes mohou návštěvníci obdivovat,“ Deníku řekl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

K vidění bylo například hudební vystoupení určené především dětem, jež si mohly zazpívat a zároveň se rozpohybovat v rytmu hudby společně s dětskou kapelou Pískomil se vrací, nebo shlédnout loutkové divadélko VOLFI. Nejen to, ale i mnohé další aktivity si pořadatelé připravili pro ty nejmenší. Své pohybové zdatnosti si mnozí vyzkoušeli i na lezecké stěně či slámohradu, jež vyžadovalo potřebnou dávku obratnosti a odvahy. Dalším lákadlem se pro mnohé staly ukázky řemesel, kde svůj um předvedl i mistr kovář při práci na kovadlině.

Návštěvníci shlédli i velmi oblíbené ukázky jezdců, a to například ve dvouspřeží, čtyřspřeží a mnoha dalších jezdeckých disciplín, a to v areálu závodiště.

„Naší hlavní hvězdou je určitě Jiří Nesvačil junior, který je několikanásobným mistrem republiky a jezdí závody čtyřspřeží,“ podotkla organizátorka akce Kristýna Chaloupková.

V programu nechyběly ani projížďky ve výletních vozech tažených starokladrubským dvojspřežím, kdy se mnozí nejen zahleděli do přilehlého okolí, ale stali se i svědky odborného vedení vozky, který dal koním jasné povely k bezpečné jízdě. Lidé mohli zavítat i do prostor stájí, zámku nebo do historických kočároven.

„Super jízda v kočáře, přijeli jsme sem celá rodina, a hlavně našim dětem se to moc líbí. Za rok to určitě zopakujeme,“ přiblížil pan Josef Krátký z Pardubic.

Celá akce proběhla pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a náměstka Pardubického kraje Romana Línka.