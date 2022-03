V souvislosti s kritickou situací na Ukrajině se i Krajská knihovna v Pardubicích rozhodla aktivně zapojit do pomoci a v prostorách vstupu do knihovny probíhá sbírka potřebné materiální pomoci.

„Kdokoliv bude ochoten darovat věci pro obyvatele Ukrajiny má možnost je každý den odevzdat od 9 do 18 hodin v knihovně na Pernštýnském náměstí, v úterý a v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Materiál bude následně předán do centrálního skladu zřízeného Pardubickým krajem, který zajistí distribuci a předání potřebným,“ dodala Kodetová.