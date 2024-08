Majitelka závodiště v Kolesách Pavlína Sůrová definitivně potvrdila, že s cvalovými dostihy končí. „Žádný termín na příští sezónu Jockey Clubu na pořádání cvalových dostihů nedávám, končíme!“

Kolesa na koňský sport ale nerezignují a po uplynulém víkendu se jeví jako reálná možnost založení nové tradice klusáckých dostihů. Po pražské Chuchli a moravskoslezských Bravanticích by se mohly v příští sezóně klusácké dostihy začít pravidelně pořádat právě na východě Čech.

Klusácké dostihy mají v tuzemsku svou tradici, i přes jejich častou opomíjenost. Pravdou je, že stojí dostihy ve stínu cvalových. V sobotu se v Kolesách, během léta už podruhé, jelo hned šest klusáckých dostihů a podle účastníků by založení nové tradice byla dobrá volba.

Klusácké dostihy Dostihy, při kterých jezdec nesedí na koni, ale na vozíku zapřaženém za ním (tzv. sulka). Koně, kteří jsou pro tyto závody používáni, jsou nazýváni klusáky. Tento druh dostihů původně vznikl v Nizozemsku. Zdroj: wikipedia.cz

„Dráha je jakžtakž na to, že je to na trávě. Když už je tady taková pěkná dostihová dráha, tak by se měla využívat. Záleží na domluvě a ceně pronájmu,“ uvedl například jezdec Ivan Coufal ze Stáje Květná.

V klusáckých dostizích je hlavní rychlost koně v klusu, jakmile přejde do cvalu, následuje diskvalifikace. Kůň je zapřažený v tzv. sulce, dostihy se běhají na speciálních klusáckých drahách. V jednom dostihu může startovat maximálně 16 koní. Délka tratí pro dostih je většinou v rozmezí 1600 až 3400 metrů.

Paradoxně klusácké vozíky nemají například od těch vozatajských žádné odpružení. „Drncá to, drncá, my starší už to cítíme,“ smál se chovatel, jezdec i trenér v jedné osobě Ivan Coufal.

Ke zrušení cvalových dostihů vedly majitelku Koles Pavlínu Sůrovou věčné spory s Dostihovým spolkem Pardubice a kolize termínů. „Třináct let jsme měli listopadový termín. Nejdříve jsme přesouvali dostihový den z dubna na listopad. A zase si v Pardubicích usmysleli, že den před ním uspořádají konkurenční akci. To by nám nikdo nepřišel. Letos jsme jeli poprvé v létě. Lidí sice přišlo hodně, dorazila spousta kvalitních žokejů a koní, ale to jsme měli jen štěstí, že hodně zapršelo a dráha byla dobrá. Jinak bychom měli účastníků sotva polovičku. Nikdo by nechtěl riskovat zranění,“ doplnila Sůrová s tím, že na pořádání cvalových dostihů nesežene ani sponzory.

„Jsou to jen výkřiky a vyhrožování, nerad bych to řešil přes média. Když něco chci, musím pro to taky něco udělat, ne porušovat zažité principy komunikace. I co se týče termínů,“ zvolil ostřejší tón Jaroslav Müller, člen Rady Jockey Clubu a ředitel Dostihového spolku Pardubice, který provozuje pardubické závodiště.