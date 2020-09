Minulý týden vyhlásili radní Pardubického kraje výběrové řízení pro zajištění autobusové dopravy na 10 let. „To je pro nás zarážející. Takhle zásadní věc za takový objem peněz by se před volbami dělat neměla. Kraj si dal nějaké požadavky, které nemohu říct, že by byly úplně ambiciózní. Průměrný věk vozidel má být devět let a polovina by měla být nízkopodlažní s klimatizací a to je vlastně všechno, “ vyjádřil se k zakázce Kolovratník.

Hnutí ANO 2011 by chtělo, aby kraj nebo dokonce v budoucnu nově vytvořený dopravní podnik Pardubického kraje nakoupil 250 až 300 nových moderních autobusů. Ty by měly být ekologické, disponovat informačními systémy a připojením k internetu. Dokonce by tento plán měl vést i k finanční úspoře kraje.

Výběrové řízení však kraj poprvé vyhlásil už v minulém roce. Kvůli námitkám dvou společností celou věc začal řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ve výsledku bylo původní výběrové řízení zrušeno. Do té doby byla doprava v kraji zajištěna na základě jednacího řízení bez uveřejnění smlouvy. Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše by to bylo pro krajský rozpočet příliš nákladné a nebylo možné již stávající smlouvu s dopravci prodlužovat. Nezbylo tak jiné východisko než vyhlášení nového řízení. „S panem poslancem Kolovratníkem jsem o celé záležitosti hovořil, a dokonce jsme před dvěma měsíci umožnili nominantovi hnutí ANO přinést do zadávací dokumentace vlastní návrhy. Dodnes jsme nedostali žádnou připomínku, či názor,” vyjádřil se náměstek Kortyš k představám fungování autobusové dopravy poslance Kolovratníka.

Původně vyhlášené řízení by bylo dle plánů hnutí ANO 2011 zrušeno a vyhlásily by se dokonce dvě nové soutěže. Jedna by poptávala výrobce autobusů a druhá lidské zdroje, organizaci a údržbu. Nicméně tento nový systém by vyžadoval o poznání více času. Podle původního plánu má nový systém fungovat od prosince 2021. Pokud by byl realizován zcela nový plán, je možné, že by vše fungovalo až v zimě 2022.

(apo)