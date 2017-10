Komedie o manželských vztazích zavede diváky Z postele do postele

Pardubice – Východočeské divadlo v Pardubicích zařazuje do svého repertoáru komedii anglického dramatika Alana Ayckbourna s názvem Z postele do postele. Premiéry se uskuteční o nadcházejícím víkendu vždy od 19 hodin v Městském divadle.

Na scéně se budou střídat i potkávat čtyři partnerské páry ve třech bytech, potažmo ložnicích. „Text je vtipně napsaný. Pro mě má velice silné emocionální sdělení o partnerských vztazích. Má i zajímavou formální stránku, na jevišti jsou tři ložnice, celkový obrázek vzniká složením čtyř příběhů, které se dějí současně,“ řekl režisér inscenace Zdeněk Dušek.



Starší manželé Ernest a Sofie se chystají na oslavu výročí svatby, Malcolm a Kate pořádají vernisáž nového bytu a očekávají hosty, mezi kterými mají být mimo jiné Jane s Nickem a Zuzi s Trevorem. Všichni zúčastnění touží strávit hezký večer. Jejich představy o něm a způsoby k jejich dosažení se však liší. Účastníci mají co dělat, aby v závěru těžké sobotní noci obhájili svou postel k účelu prvotnímu.



V originálu se tato hra jmenuje Bedroom Farce, doslova Postelová fraška. „Myslím si ale, že to fraška rozhodně není. Je to vlastně takový silný vztahový příběh, jenž obsahuje životní paradoxy, které by v divákovi měly vyvolávat smích. Hodně se tato hra podobá televizním sitcomům, jako jsou třeba Přátelé,“ přiblížil režisér Dušek.



Čtyři manželské dvojice ztvární Martin Mejzlík, Ludmila Mecerodová, Milan Němec, Petra Janečková, Jan Musil, Martina Sikorová, Petr Borovec a Veronika Malá. (als)