Chléb a hry – věděli to už staří Římané. A jakkoliv lze toto tvrzení jistě číst i v duchu „zacpěte jim pusy a zabavte je, ať se nestarají“, kus pravdy na tom je. Kulturu a sport člověk k životu potřebuje. Někdo jedno, jiný druhé, někdo obojí, ale v nějaké formě snad každý. Že do Pardubic čas od času zamíří i nějaký ten větší sportovní podnik (třeba mezinárodní basketbalová utkání), na to už jsme si zvykli. Moderní hala s velkou kapacitou může ale přitáhnout i větší: Co třeba mistrovství světa v hokeji, Davis Cup?