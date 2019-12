A zatímco hráčský kádr extraligové parametry má, způsob řešení problémů a komunikace lidí kolem týmu patří někam do krajského přeboru. Jaké jsou největší problémy Dynama?

1. Koncepce. Respektive její úplná absence. Pokud tedy není cílem zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů v počtu vystřídaných trenérů a sportovních manažerů.

2. Personální politika. Kdo příčetný by do čela sportovního úseku v době krize jmenoval manažera Dušana Salfického, který v této funkci už dvakrát selhal? Nestranného pozorovatele nemůže nenapadnout, že tady větší roli než schopnosti hraje stranická legitimace. Konec Bělohlava po dvou výhrách nad silnými soupeři je také krok racionálně těžko odůvodnitelný.

3. Způsob komunikace. Forma zveřejňování soukromých konverzací na sociálních sítích skutečně není podle příruček krizové komunikace. Problémy v této oblasti překvapí o to víc, že generální ředitel Dynama Martin Sýkora dříve pracoval jako PR manažer elektrárny.

4. Diletantismus. Rozčilovat se půl roku po zaměstnání Radka Bělohlava, že je zároveň činný v českobudějovickém hokejovém klubu, ukazuje, že asi dozorčí rada nemá informace, které by asi z podstaty své funkce mít měla.

Klub je třeba co nejrychleji odpolitizovat a prodat. Primátor Martin Charvát hovořil o tom, že město Dynamo prodá, až klub stabilizuje. To se nestalo a evidentně je to nad síly managementu, který politici vybrali. Opravdu potřebují sestup jako důkaz?