V uplynulých týdnech se lidé naučili jezdit znovu do přírody a užívat si krásy české krajiny. Opustili Pardubice, opustili Chrudim a jeli do nedalekých lesů, k rybníkům, přehradám nebo do polí.

Lada Součková, redaktorka Pardubického Deníku. | Foto: Deník

Jako důvod pro svou cestu si vybrali potřebu strávit nějaký čas na čerstvém vzduchu, dopřát tělu trochu pohybu a udělat něco pro své zdraví. Vyrazili proto do lesů na procházku, proběhnout se, nebo urazit několik kilometrů na kole. Byl to ale opravdový důvod? Ne. Důvodem bylo, že byly zavřené obchody, hospody a další podniky. Lidmi se to proto najednou začalo hemžit v lesích našeho kraje a lidé si konečně zase začali trochu vážit přírody a životního prostředí.