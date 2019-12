V současné době jsou volně přístupné w-ifi sítě na nádražích nebo na náměstích a lidé tak už dávno nemusí za internetem chodit do knihoven. V krajském městě je veřejně přístupná síť i v parku Na Špici. Na soutoku Labe s Chrudimkou tak mohou lidé surfovat, aniž by si namočili špičku palce. A Chrudimáci je brzy doženou, jelikož se budou moci připojit z Klášterních zahrad. Podobné možnosti mají lidé i v dalších městech po celém Pardubickém kraji a veřejné prostory tak zaplavily vlny bezdrátového internetu, které unáší spokojené uživatele šetřící svá mobilní data.

Některá města nyní zvažují další rozšíření bezplatného internetového připojení. Je ale správné, že na místech, jako jsou náměstí, která jsou určena k setkávání a veřejným slavnostem, jsou lidé podporováni k tomu, aby utíkali do virtuálního světa? Parky jsou zase kouskem přírody ve městě, který je určen k relaxaci a chvilkovému pobytu v zeleni, a wifi sítě do nich také nepatří. Stovky let parky i náměstí sloužily lidem a získávaly si oblibu prostě tím, že plnily svou funkci. Wi-fi připojení v nich tedy není potřeba ani dnes, kdy je lidem k dispozici v téměř všech okolních kavárnách, restauracích, obchodech nebo na úřadech.