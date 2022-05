Koně Eda a Ota dosáhli svého důchodového věku, 26 a 25 let, a mohli tak odejít na důchod. Pardubáci je mohli vidět na bezpočtu akcí, zavádět startovní pole koní před diváky před Velkou pardubickou, koně vítali prvňáčky při nástupu do tříd a také příchod prázdnin před školou. Tyto veteráni strážníkům dělali parťáky od samotného založení Jízdního oddílu. „I důchod ale nakonec budou jako dva staří kamarádi trávit bok po boku. Nový domov nalezli v Dolních Vlčkovicích v Podkrkonoší u Jitky Černé. A i když už jsou oba koně v zaslouženém důchodu, trochu “pracovního vyžití” je ještě čeká. Radost budou totiž při setkáních se seniory rozdávat dál,“ řekl mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

„Když už byli dvacet let spolu, nebudeme je od sebe oddělovat. Čeká tu na ně černá kladrubačka Mantova, které je 28 let a je to zasloužilá matka deseti hříbat,” dodala Jitka Černá.

Stávající koně Monty a Kuba nezůstanou v Jízdním oddílu sami. Strážníci v květnu přivítají do stáda dva nové pomocníky.