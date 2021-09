V současné době se stání pro sdílené koloběžky nacházejí nejčastěji v blízkosti cyklistických stojanů nebo při okrajích chodníků, což často způsobuje komplikace. Zaměstnanci městských služeb proto ještě v září vyznačí ve třiceti lokalitách bílým piktogramem obdélníky či kosodélníky, kde se mají zapůjčené koloběžky odkládat. Cílem je, aby lidé nenechávali koloběžky na místech, kde překážejí.

„Virtuální stanoviště se nám bohužel neosvědčila, lidé si zvykli odkládat koloběžky víceméně kdekoli. Na vině však není jen tento lidský faktor, k parkování koloběžek mimo virtuální stanoviště se lidé rozhodnou také kvůli technických důvodům,“ řekl pardubický náměstek zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Tento názor sdílejí na sociálních sítích i někteří uživatelé koloběžek. „Ono by bohatě stačilo, kdyby bylo více možností, kde je odstavit. Jelikož vás to nechá odhlásit se pouze na určitém místě, tak to nejde,“ napsal například Martin Dobeš.

Elektrokoloběžky ostatně na sociálních sítích vždy rozvíří vášnivé debaty. „To tu koloběžku nelze po odhlášení poponést o metr jinam,“ reagoval zase Karel Novák.

Sama společnost provozující koloběžky nabádá ke správnému odkládání. „Zamyslete se, kde chcete tyto dopravní prostředky zaparkovat a použijte zdravý rozum. Najděte místo, kde koloběžka nepřekáží,“ uvedla firma Bolt.

Jednotlivá místa určená k odkládání koloběžek určilo vedení Pardubic. „Bylo to ve spolupráci s městskými obvody,“ sdělila mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová. Na dohodě se podíleli i oba provozovatelé elektrokoloběžek ve městě - Bolt a Lime.

„O náklady spojené s vyznačováním piktogramů se rovným dílem podělí právě společnosti Bolt a Lime. Kolik je to bude stát, budeme vědět až po realizaci v jednotlivých lokalitách,“ řekl Kvaš. Nová stanoviště budou prozatím jen na místech, která vlastní město.

Novela silničního zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna, navíc umožní, že město bude moci nesprávně odstavené koloběžky odtáhnout. „Tato novela je pro obce velkým přínosem, jelikož firmy mají v současné době minimální motivaci vynucovat si od uživatelů dodržování nějakých pravidel. Nyní, když budou muset hradit náklady spojené s odtahem, budou mít tu motivaci,“ uzavřel Kvaš.