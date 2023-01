Brána borců



Brána borců je památkou od roku 2016. Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí. V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a stále chátrá.

„Odkaz roku 31 je pro nás důležitý, chceme, aby jak západní, tak východní tribuna, která není funkční součástí, dotvářely celek. Východiskem pro nás byla komunikace těchto tribun, proto je v nové tribuně otvor, který se mnohým lidem nelíbí,“ popsal Dušan Čížek z firmy Porr.

Městu ale na rekonstrukci památky nezbyly peníze. „Oprava Brány borců nebyla součástí rekonstrukce fotbalového stadionu, protože rozsah projektu byl v době zadání z ekonomických důvodů omezen,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Diváci tak budou mít z hlavní tribuny ve výhledu kromě pardubického zámku i rozpadající se Bránu borců. To by se ale mohlo brzy změnit. Rada města už návrh na proměnu kulturní památky odsouhlasila. „O investičním záměru, jehož odhadované náklady dosahují výše téměř 32 milionů korun bez DPH, budou na svém lednovém zasedání ještě jednat zastupitelé města,“ potvrdila mluvčí města Iveta Koubková.

Patří k historii města

Brána borců má podle zástupců radnice získat novou funkci a stát se nedílnou a využívanou součástí rekonstruovaného stadionu Arnošta Košťála. „Jelikož je Brána borců považována za významnou památku, která patří k historii města, chceme, aby tvořila součást nově předělaného areálu a byla opravena tak, aby zapadla do konceptu a mohla v budoucnu sloužit pro potřeby veřejnosti,“ doplnil Nadrchal.

Novou podobu vytvořil architekt Jaromír Chmelík. Projekt počítá se zachováním středového průchodu bránou, ze kterého by vedly vstupy přímo do objektu. „Pod zkosenými tribunami je navržen i sklad a sociální zázemí s tím, že přístup do objektu by byl i z ulice U Stadionu. Tribuny budou navíc přístupné z veřejného prostoru pomocí stávajících šesti venkovních schodišť. Díky úpravám, které návrh zmiňuje, by došlo k zásadnímu zvětšení užitného prostoru,“ popsal plánovanou rekonstrukci náměstek primátora Jan Hrabal

Objekt, který od čtyřicátých let sloužil jako tribuna sportovního stadionu, je ve velmi špatném technickém stavu. „Vedle nově zrekonstruovaného stadionu by jeho ponechání v tomto stavu nebylo důstojné. Právě proto navrhujeme ve změně rozpočtu 2,5 milionu korun na zajištění kompletní projektové dokumentace, aby rekonstrukce mohla začít co nejdříve,“ dodal náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký. Město plánovanou rekonstrukci konzultuje také s dědicem autorských práv, architektem Miroslavem Řepou a orgány památkové péče.

Letní stadion



Stadion je z roku 1931, navrhli ho architekti Karel Řepa a Ferdinand Potůček pro první celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. Stadion se tehdy jmenoval Masarykův všesportovní stadion. Po rekonstrukci stadionu, který dostal název po Arnoštu Košťálovi, má na řadu přijít i Brána borců.