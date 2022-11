„V současné době probíhají dokončovací práce a terénní úpravy tak, aby byl most zprovozněn do konce listopadu,“ sdělil Petr Mareš z firmy M-silnice, která rekonstrukci provádí.

Práce na rekonstrukci mostu v Semtíně míří do finále. Silničáři se nyní přesunou na most v Doubravicích.

Dělníci na mostě, který převádí silnici II/211 a souběžnou stezku pro cyklisty a pěší přes komunikaci závodu Synthesia, pracovali od dubna. Pro řidiče to znamenalo téměř osm měsíců dopravních omezení. Provoz byl střídavě veden jedním jízdním pruhem nebo řízen kyvadlově semafory. Přestože má most zhruba 10 metrů, je to hlavní tah z Pardubic do Lázní Bohdaneč a spojka k dálnici D11. Trasou jezdí i městská hromadná doprava. Ve frekventovaném místě se tak často tvořily kolony.

V Semtíně jeřáby předvedly hodinářskou práci. ŘSD osadilo nosníky nového mostu

„Dopravní inspektorát měl jedinou podmínku, a to zachovat průjezd městské hromadné dopravy po celou dobu stavby, což nám situaci komplikovalo. Most se musel dělat po polovinách, a to znamenalo zdržení,“ přiblížil mostní technik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Soukup.

Právě přeložky trakčního vedení pro trolejbusy MHD stavbu zpomalilo. „Dělali jsme zhruba devět etap na vymezení trakčního vedení mimo trasu. Městský dopravní podnik nedisponuje tolika náhradními autobusy, takže tady byly i nějaké částečné výluky, ale většinou se to týkalo víkendu nebo nočních hodin. Dokonce i pokládka nosníků mostovky probíhala v noci,“ doplnil Soukup.

Provizorní lávku rozeberou

Součástí stavby je i stezka pro pěší a cyklisty, kterou využívají především zaměstnanci nedalekých firem. Stavbaři ji po dobu rekonstrukce nahradili provizorní lávkou, kterou v následujících dnech zase rozeberou. „Stavba bude kompletně zprovozněna k 30. listopadu,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Rychlejší a bezpečnější. Modernizace tratě z Rosic do Stéblové v úterý skončí

Firma tu kompletně zrekonstruovala přemostění vnitrozávodní komunikace chemičky Synthesia. Dělníci stávající most odbourali a vytvořili novou nosnou konstrukci, mostní vybavení i spodní část stavby.

„Stavba byla komplikovaná kvůli množství přeložek inženýrských sítí, trakčního vedení MHD a produktovodů společnosti Synthesia. Z tohoto důvodu byly zahájeny přípravné práce na stavbě již v průběhu roku 2021,“ dodal Mareš. Zakázka byla vysoutěžena už v roce 2019, poté byla ale přerušena právě kvůli přeložkám inženýrských sítí. Hlavní stavební práce firma obnovila až tento rok. Zajímavostí je, že silnice II/211 vznikla v říjnu 2020 degradací části silnice I/36, aby se omezil průjezd těžké tranzitní dopravy přes obce ležící na trase této silnice.

V současné době se provádějí úpravy chodníkové části a napojení cyklostezky, terénní úpravy a dokončovací práce. Stavba bude kompletně zprovozněna k 30.11.2022.Zdroj: ŘSD

Most v Doubravicích

Stavbaři se nyní přesunou o kus dál - na most v Doubravicích. Pro ŘSD tam budou provádět přemostění přes novou zdvojkolejněnou železniční trať. „Most se zdemoluje a bude se stavět nový. Chtěli bychom mít v prosinci roku 2023 hotovo,“ přiblížil Mareš s tím, že práce firma zahájila 2. listopadu, kdy začalo zakládání stavby. Hlavní práce by měly začít v únoru příštího roku.

Řidičům ale komplikace podle ŘSD nehrozí. Firma v místě postaví obousměrné provizorium, po kterém bude jezdit veškerá doprava, včetně autobusů a trolejbusů. Stavba tak má probíhat za plného provozu. Na tuto stavbu má v budoucnosti navazovat severovýchodní obchvat Pardubic. Výběrové řízení za zhruba 113 milionů korun bez DPH vyhrála společnost Chládek a Tintěra.