Konec rohlíkům za dvě koruny, pečivo zdražuje. Jen Agrofert hraje na čekanou

Čtyři rohlíky s vlašským salátem – klasická svačina, po které jednou za čas s chutí a nostalgií sáhne nejeden Čech a jejíž cena často nepřesáhne padesátikorunu. To se však mění. Stoupá nejen cena oblíbené lahůdky, ale také pečiva. Lidé si tak připlatí nejen za chléb, ale také za vánoční cukroví. Příčin je celá řada. Některé pekárny ale upozorňují na skutečnost, že největší český výrobce pekařských výrobků, firma Penam patřící do holdingu Agrofert, která dodává do obchodních řetězců po celé republice, stále ještě ceny nezvýšila.

Cena pečiva i cukroví jde nahoru. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

Pekaři v celé republice včetně Pardubického kraje se v této době musí vyrovnat nejen se zvyšující cenou energií, ale také s vysokou cenou mouky. Prudký nárůst ceny základní vstupní suroviny pro pekaře ohlásil už na začátku roku předseda Společenstva mlynářů a pekařů Jaroslav Chochole. „Příčinou je zejména celková tržní situace na obilním trhu Evropy a související silná poptávka po pšenici z České republiky,“ uvedl Chochole. Ke zvýšení cen už na začátku listopadu přistoupilo například Smékalovo pekařství z Vysokého Mýta. Není to však zřejmě v blízké době naposledy, kdy zde budou muset ceny zvýšit. Vánoční cukroví podraží. Pekaři čekají, že si ho víc lidí napeče doma Přečíst článek › „Stávající situace s rapidním nárůstem cen energií jistě také velmi významně ovlivní naše náklady a domníváme se, že toto ještě budeme muset promítnout do cen dalším zdražením,“ vysvětlila ekonomka pekařství Eva Spoustová. Podle ní je jedním ze zásadních problémů právě cena vstupních surovin. „Cena mouky byla zvýšena o 13,5 procenta, cena cukru o 15 procent, tuk se zdražil o 20 procent,“ předložila výčet. Pekárna Dymák v Heřmanově Městci zvýšila oproti minulému měsíci cenu o pět procent. Farmářští trhovci: Zatím jsme příliš nezdražili. Neudržíme to ale dlouho Přečíst článek › „Předpokládáme, že od 1. ledna budeme muset navyšovat o deset nebo i více procent. Souhrnně to tak bude o 15 až 20 procent, ještě nevíme, co to udělá,“ řekl ČTK Filip Dymák. Dražší vanilkové rohlíčky Česko neminou



Zvýšení cen u pečiva se dotkne také vánočního cukroví. Zde by se mohlo jednat o nárůst až 20 procent. „Cena bude samozřejmě vyšší o zdražení surovin potřebných k výrobě, jako je máslo, ořechy, mandle či polevy. Vše je ruční práce, kterou je potřeba zaplatit,“ zmínila Spoustová. Zde by se do cen prozatím nemělo promítnout zdražení cen energií, které má pekárna fixované na rok. Ke zdražení už přistoupila také pekárna Nopek, i zde se však domnívají, že zvyšování cen nebude konečné. „U sortimentu trvanlivého pečiva došlo k úpravě cen již v druhé polovině října 2021 a u pekařských a cukrářských výrobků od 1. prosince o zhruba deset až patnáct procent,“ zmínil Tomáš Štanglica, obchodní ředitel vysokomýtské pekárny Nopek. Největší hráč - Babišův Penam - ceny stále drží Podle Evy Spoustové Smékalova pekařství z Vysokého Mýta je navíc primárním problémem skutečnost, že největší český výrobce a dodavatel pekařských a cukrářských výrobků - firma Penam, která patří pod koncern Agrofertu, zatím ceny pro obchodní řetězce nezvýšila. Koncern Agrofert je ve svěřenských fondech odcházejícího premiéra Andreje Babiše. „Ceny v řetězcích jsou stále na původní výši a koncern pekáren patřící jednomu majiteli jen čeká, kolik konkurenčních pekáren přežije. A poté ceny určitě rapidně zvýší. My však uděláme maximum pro to, abychom vše zvládli a na trhu se udrželi,“ řekla. Zdražování se nevyhne ani pekařům. Za Marlenku si lidé připlatí poprvé za 15 let Přečíst článek › To, že Penam prozatím nezdražil své výrobky, potvrdila také Adéla Čabayová z marketingového oddělení Agrofertu. I ona však naznačila, že výrobky Penamu se zdražovat budou. „Budeme muset přistoupit, stejně jako ostatní výrobci pečiva a dalších potravin, k úpravě cen, která tyto změny zohlední,“ řekla Deníku s tím, že o tom již začala jednání. Pečivo zdražuje i kvůli mzdám Zaměstnavatelé se zároveň shodují, že roste také tlak na zvyšování mezd pro zaměstnance. V pekárně. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň „V potravinářství, obor pekařská a cukrářská výroba, jsou naše mzdy na srovnatelné úrovni s ostatními výrobci, avšak naprosto nedosahují průměrné celorepublikové mzdy, která je v médiích tak často citována. Na trhu je obrovská poptávka po dělnických profesích. Mzdy v průmyslových a strojírenských závodech jsou podstatně vyšší, než nabízíme my v potravinářství,“ vysvětlila Spoustová. Situaci navíc podle ní komplikuje skutečnost, že pracovníci pečou v nočních směnách. „Abychom si udrželi alespoň nějaké schopné lidi a nepracovali nám tu pouze ti pro jiné nezaměstnatelní, musíme našim zaměstnancům na platech přidat. I tak je situace v našem oboru kritická,“ dodala.

