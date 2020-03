Od pondělí přibylo v kraji 28 potvrzených případů koronaviru, pravděpodobně jsou v tom i výsledky ještě z víkendových testování.

Výrazný nárůst hlásí především okres Pardubice s minimálně 18 novými infekcemi, a to právě včetně případů z nemocnice. Chrudimsko jich má nových nejméně šest, Svitavsko tři a minimálně jednu prokázanou infekci Orlickoústecko.

„Na Pardubicku to skutečně 'jede'. Jsou to všechno komunitní nákazy, bohužel ale velmi difuzně rozprostřené. Není to tak, že by bylo jedno nebo dvě ohniska. Ne, jsou různě po celém městě, ve vesnicích… A bohužel se nám to objevilo i mezi personálem pardubické nemocnice,“ řekl šéf krajské hygieny Antonín Vykydal.

"V karanténě je 150 zaměstnanců kardiologického oddělení," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Gottvald. Připustil, že respirátorů pro zdravotníky není tolik, kolik by jich bylo potřeba. Vedle devíti zdravotníků pardubické nemocnice onemocnělo koronavirem i sedm pacientů nemocnice. Jeden je v domácím léčení, zbylých šest je hospitalizováno.

Pro nemocnici je to citelný zásah do fungování celého oddělení. Nejen kvůli karanténě, zbylí zdravotníci budou muset pracovat s nejpřísnějšími ochrannými prostředky. Panují i obavy o zavlečení další infekce pacienty.