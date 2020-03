Nad otázkami Deníku se zamýšlejí významní činovníci klubů, které reprezentují pardubický sport. Doma i v zahraničí. Vesměs hovoří o velkých komplikacích, které ovlivní výkonnost jejich svěřenců v tomto roce. Dnes je to JANA KÁRNÍKOVÁ, místopředsedkyně atletického klubu SKP Hvězda Pardubice.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Vlivem koronaviru museli všichni sportovci utlumit svoji činnost. Již došlo k uzavření sportovišť a odložení či úplnému zrušení některých sportovních akcí. Pokud by se situace do konce dubna zlepšila, myslím, že je možné tuto atletickou sezonu ještě zachránit, jestli se ale vše protáhne do léta nebo podzimu, bude to hodně složité.

A vašeho klubu.

My jsme uzavřeli Městský atletický stadion a zrušili jsme veškeré tréninky našich členů, kteří si mohou trénovat po dohodě se svými trenéry individuálně doma. Naše nejlepší závodnice Lada Vondrová přišla o halové mistrovství světa a to je velká škoda, protože v halové sezóně měla opravdu skvělou formu. To čím nám koronavirus hodně ublíží, je výkonnost našich sportovců, kteří mají jen omezené možnosti na přípravu. Velký problém bude i v zajištění finančních prostředků pro další činnost.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Halová sezona měla vyvrcholit v polovině března mistrovstvím světa v Nankingu. To je odloženo na příští rok. Odsunuta je již i řada domácích běžeckých a chodeckých akcí, které se měli konat v březnu a dubnu. Už teď to vypadá, že i květnové akce jsou v ohrožení. Již nyní máme z Českého atletického svazu informaci, že Štafetové poháry a Poháry rozhlasu jsou zrušeny. Uvidí se, jak se bude situace dále vyvíjet a co bude se soutěžemi družstev jak mládeže tak dospělých, které mají odstartovat v květnu a vyvrcholit v září. Mistrovství České republiky jak mládeže, tak dospělých je naplánováno na druhou polovinu června, takže se také teprve uvidí, zda bude nutné tyto akce odkládat. Největší otázkou, na kterou ještě není jasná odpověď je, zda se budou konat letní olympijské hry.

Pořádání větších akcí či turnajů vaším klubem.

Měli jsme trochu štěstí, že jednu z našich velkých akcí jsme pořádali již 8. března, kdy to ještě bylo možné. Akce se vydařila jak počasím, tak i účastní špičkových českých vrhačů jak v mládežnických, tak i dospělých kategoriích. Je to taková malá záplata na to, co nás teď čeká. Ve státní svátek 8. května se měl konat další ročník úspěšného Dětského dne s atletikou a jubilejní 50. ročník běhu s názvem Desítka Hvězdy Pardubice. Jsou to naše nejmasovější akce a očekávali jsme letos účast téměř 2000 lidí. Teď to vypadá, že celá akce bude odložena, náhradní termín zatím nemáme určen. Desátého června by se měl uskutečnit Pardubický atletický mítink, který vždy hostil jak české, tak zahraniční reprezentanty a i tato akce je v ohrožení.

Víte už, jak se bude řešit jejich případný posun?

Posun termínů našich akcí budeme řešit, až se situace v ČR začne nějak uklidňovat. U akcí které pořádáme pro Český atletický svaz, musíme počkat na jejich vyjádření, zda se akce úplně zruší, nebo se bude hledat náhradní termín. Akce, které jsou čistě naše, budeme chtít, pokud to bude možné uspořádat, ale teď zatím nedokážeme říci, zda se posunou na léto, na podzim nebo až na příští rok. Vše záleží na tom, jak se situace s koronavirem bude dále vyvíjet.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

To že se nesmějí shromažďovat lidé je jedna věc, ale větší problém pro přípravu našich sportovců je v omezení volného pohybu osob a v tom, že jsou uzavřená sportoviště.

Dostávají individuální plány, nebo trénují sami? Případně kde, když jsou uzavřená sportoviště (vnitřní).

Individuální plány si řeší trenéři, kteří jsou se svými svěřenci ve spojení, ale to nemůže nahradit kvalitní trénink, jaký by za normální situace absolvovali. Ano, člověk si může zacvičit doma, nebo si jít zaběhat do lesa, kde nikoho nepotká, ale takhle mohou trénovat rekreační sportovci, ne výkonnostní atleti. Tato situace bude mít určitě vliv na výkonnost řady sportovců.

A co finanční ztráty?

Největší komplikací pro nás bude finanční problém. Až se vše vrátí do normálu, můžeme začít okamžitě fungovat v normálním režimu. Ale vzhledem k tomu, že nebudeme pořádat akce, které budou v lepším případě jen odloženy, budou nám chybět finanční prostředky z těchto sportovních akcí. Většina firem v ČR bude mít problém zajistit chod a přežití sebe sama a první co tedy omezí, budou výdaje na propagaci a sponzoring, to pro nás bude znamenat velkou finanční ztrátu. Nevíme zatím ani to, jak to bude s dotacemi, o které jsme na letošní rok žádali. Obáváme, se že pokud se situace brzy nezlepší, bude to pro nás hodně složité a to hlavně z důvodu nedostatku financí.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Co říci? Snad jen aby se lidé k sobě chovali ohleduplně, pomáhali si a nosili ochranné prostředky, aby se zamezilo dalšímu šíření tohoto viru.