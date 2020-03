Novináře kontaktoval sám. Důvod? Přál si veřejně poděkovat všem, kdo o něj v nemocnici pečovali a pomohli mu dostat se z nejhoršího.

„Sestřičky na infekčním oddělení mají velice těžkou práci a jsou jednoduše skvělé. A lékaři, ti dobře vědí, co dělají a jaký léčebný postup zvolit,“ chválí Chrudimák, který se do nemocnice v Pardubicích dostal v pátek 20. března již s těžkým zápalem plic.

„Lidi v první linii této války – sestry, doktory, kteří přijímají pacienty s prokázaným koronavirem na lůžková oddělení, by měla vláda ocenit a motivovat. Přimlouval bych se za nějaké mimořádné odměny pro ně,“ dodává.

Uklidnění a povzbuzení

Několikrát zdůraznil, že nechce veřejnost děsit, raději by přinesl trochu uklidnění a povzbuzení, přesto se nakonec rozhodl, že se o svou zkušenost s onemocněním Covid-19 podělí. Chce upozornit na příznaky, které mohou připomínat střevní chřipku a objevují se u řady nemocných. Zdroj nákazy se v jeho případě nepovedlo hygienikům vystopovat, nejpravděpodobnější je varianta, že se nakazil při návštěvě restaurace.

„Znamená to, že jsem se nakazil nejspíš v úterý 10. března. Dva dny na to jsem byl malátný, pokašlával jsem, ale bylo to, jak říkám, jenom 'na bonbón'. O víkendu už mně bylo hodně zle, objevila se horečka a křeče do břicha, jaké jsem nikdy předtím nezažil. Celou sobotní noc jsem běhal na záchod,“ popisuje. Založením je sportovec, lékaře do března tohoto roku téměř nepotřeboval, ale vycítil, že to, co cloumá jeho tělem, není jen obyčejná střevní chřipka. Měl také obavu o svou ženu a malé dítě. Zavolal tedy na krajskou hygienickou stanici. Nebyl však shledán jako vhodný adept na testování na koronavirus, a tak se nic dalšího nedělo, zůstal dál doma v posteli.

„V pondělí a v úterý se mi trochu ulevilo. Pak nemoc udeřila s ještě větší silou. V tom je zákeřná, že povolí, a pak vás definitivně složí,“ vypravuje. Tělesná teplota mu létala téměř k 39 stupňům Celsia, aby během dvou hodin spadla na 35,4 stupně, a pak znovu vystoupala. Celý týden nejedl a nedokázal moc ani pít. V pátek nad ránem se probudil s pocitem, že ho někdo škrtí.

„Chtěl jsem se dostat ven z domu, potřeboval jsem se nadechnout a v předsíni jsem ztratil vědomí. Hluk vzbudil moji ženu, ta zavolala záchranku,“ popisuje den, kdy se dostal se zápalem plic do nemocnice. „Jsem přesvědčen, že lidé, kteří se nakazí koronavirem a budou mít jeho typické příznaky, nákazu rozeznají. Tušil jsem, že něco není v pořádku,“ říká muž, ale zároveň dodává, že by lidé měli věřit českému zdravotnictví a snažit se nepodléhat špatným zprávám, které se na ně valí z médií.

Koronavirem bohužel nakazil svou ženu, která zůstává v domácím léčení. „Moje žena má zřejmě mírnější průběh, aspoň mi po telefonu tvrdí, že se cítí dobře. Ale už bych chtěl domů, abych jí pomohl s naší dcerou, ta zůstává zdravá, což je trochu jako zázrak,“ uzavírá Chrudimák. V tu chvíli byl ještě hospitalizovaný v nemocnici.

Od pondělního odpoledne je doma se svou ženou a dcerou.