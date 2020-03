ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Pro vyřízení neodkladných záležitostí budou agendy pardubického magistrátu do 24. března otevřené v pondělí a ve středu, vždy od 8 do 11 hodin. Stejně jako magistrát upravují úřední hodiny i všechny pardubické městské obvody a další městské úřady v okrese.

V Přelouči je úřad otevřen v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. „Prosíme spoluobčany, aby pečlivě zvážili, zda je skutečně nutné úřad navštívit,“ žádají přeloučští úředníci. V Holicích jsou úřední hodiny městského úřadu pro veřejnost v pondělí od 9 do 12 a ve středu od 13:30 do 16:30 hodin. "Mimo tuto dobu bude budova úřadu uzavřena. Městský úřad je v rámci krizových opatření i nadále k dispozici na kontaktních e-mailech nebo telefonech," upozorňuje holická radnice.

Pardubický magistrát dále upozorňuje, že mimo provoz je systém on-line objednávání návštěv na agendy občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů a registr vozidel a ruší se objednané návštěvy. Agendy budou fungovat v pondělí od 8 do 11 hodin.

„Pokud potřebuje někdo řešit neodkladnou záležitost, měl by se obrátit na příslušnou agendu telefonicky a s pracovníky domluvit na dalším postupu,“ říká mluvčí magistrátu Nataša Hradní. Až do odvolání jsou zrušeny také zkoušky autoškol a zkoušky místopisu pro taxikáře. S okamžitou platností Pardubice ruší i prodej parkovacích karet do zón placeného stání.

„Ty stávající mají sice platnost do konce března 2020, v této výjimečné situaci ale budou platit až do doby, kdy bude možno zakoupit karty nové,“ dodává Nataša Hradní. Až na konec června město odsouvá splatnost poplatků za likvidaci odpadu, svoz bioodpadu a poplatků ze psů.