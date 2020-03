Roušek přibývá, i tak ale nejsou zásoby nemocnic dostatečné

Do Česka přiletělo dalších sto tun ochranných pomůcek. Nemocnice v kraji tak začínají být o něco lépe zásobené. Další letadla přistávají v Praze, celkem tak do České republiky z Číny přiletěly už 4 miliony respirátorů FFP2, 15 milionů roušek, 250 tisíc rukavic, 120 tisíc obleků a 80 tisíc brýlí. Bedny z letadel putují do Opočínku, kde je třídí hasiči a rozvážejí je do jednotlivých krajů.

Druhé přistání letounu se zdravotnickým materiálem na letišti v Pardubicích | Video: DENÍK/Lada Součková