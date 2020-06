Vedle třech nových nakažených z firmy muselo dalších 98 lidí z výrobní haly, kde pracovali, tím pádem do karantény a po neděli budou testováni. Další lidé, kteří pracovali na jiných pozicích než ve výrobě, si vzali z nařízení managementu dovolenou nebo zůstali na takzvané překážce v práci ze strany zaměstnavatele a mají nárok na značnou část mzdy. Je jich kolem 170.

„V rámci epidemiologického šetření byly zjištěny tři případy mající vztah k firmě Junker. Jeden pracovník byl kontaktem s osobami v případu, který řešíme na Chrudimsku, kde byla rodinná oslava. Tento člověk pak nakazil dva lidi ve firmě,“ uvedla krajská epidemioložka Olga Hégrová.

„Navzdory všem velmi nadstandardním opatřením, které jsme zavedli, bohužel tato situace nastala. Od března měříme všem zaměstnancům teplotu, máme velmi přísná hygienická opatření,“ uvedl pro ČTK ředitel firmy Karel Panuš.

„Karanténu si řídí hygiena, předběžná informace je, že by to mělo být 14 dní. My závod budeme mít zavřený asi tři týdny. Je to pro nás komplikace, protože potřebujeme dělat projekty pro naše zákazníky. V rámci koncernu řešíme vzájemnou podporu, interně to řešíme,“ dodal.

Dvacet případů za týden

Za poslední týden se v Pardubickém kraji objevila dvacítka nových případů koronaviru. Ohnisko vzniklo na rodinné oslavě počátkem června v jedné vesnici na Chrudimsku. Příbuzné tu nakazil muž, který se infikoval v Olomouci.

Dnes se po několika dnech nový případ covid-19 v kraji neobjevil, zaměstnanci firmy Junker však budou testováni armádními odběrovými týmy až počátkem příštího týdne.

„Pokud tam došlo k přenosu, dozvíme se to v pondělí, spíš v úterý. A po dvou týdnech bude u všech následovat další, kontrolní test,“ uvedla epidemioložka Hégrová.

O případu informovala i holická radnice a vyzvala veřejnost aby byla obezřetná, ale zachovala klidnou hlavu.

„Situaci komunikujeme s krajskou hygienickou stanicí i všemi zainteresovanými subjekty,“ uvedl starosta Ondřej Výborný.

V okrese Pardubice je tak nyní 15 pacientů, na Chrudimsku 13. Tentokrát se nákaza vyhnula větším městům. Stísněná nálada naopak panuje ve vsi na Chrudimsku, odkud se začalo ohnisko šířit.

Z jedné nákazy už je 11 nemocných

„Všichni, kdo přišli do kontaktu s nakaženou rodinou, si teď nechávají dělat testy, a to i dobrovolně,“ uvedl starosta obce, pod kterou víska spadá. Podle informací Deníku je jedna starší žena ze vsi se zápalem plic v nemocnici. Specifikovat lokalitu kvůli zkušenostem z března, kdy se nakažení stávali terčem nadávek a osočování, nebudeme.

Na zmíněné rodinné oslavě se nakazilo osm lidí od jednoho jejího člena, který se infikoval v Olomouci. Devátý účastník oslavy, který přenesl nákazu do holické firmy, žije na Pardubicku.

Na tomto ohnisku nezávislé případy se v současné době objevují v kraji již jen sporadicky. Toto jedno ohnisko však stačilo k tomu, aby se okres Chrudim a pomalu už i Pardubicko ze dne na den ocitly mezi nejpostiženějšími okresy Česka.

Firma Junker vyrábí brousicí stroje a je součástí německého koncernu, který založil Erwin Junker. V 90. letech podnikatel privatizoval tři podniky včetně BSH Holice.