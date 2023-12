Všechny články k tématu najdete zde.

„Tady v kraji znám všechny členy z hnutí ANO osobně, tak říkám, že my nejsme zlí lidé, nikdo z nás není zločinec, korupčník ani organizovaný zločinec,“ snažila se hájit své bývalé kolegy náměstkyně Jiřina Klčová (ANO). „I když nikdo z nich není odsouzen a může být osvobozen, chceme, aby společnosti města fungovaly bez jakékoli pachuti,“ vysvětloval změny na postech současný primátor Jan Nadrchal (ANO). Na jedné věci se ale zastupitelé shodli. Všichni chtějí informace. Město a jeho společnosti se tak chtějí připojit v právním postavení poškozeného k aktuálně probíhajícímu trestnímu řízení, případně městem vlastněných společností.

Přístup k policejním spisům

Zastupitelstvo tak Radě města uložilo, aby co nejdříve zajistila připojení města k případu. To by politikům mělo zaručit přístup k policejním spisům a informacím. „Město a obchodní korporace vlastněné městem by tak mohly pravidelně nahlížet do trestního spisu a případně, dle zásad mlčenlivosti, poskytovat informace zastupitelům, respektive orgánům daných společností," uvedl Nadrchal s tím, že další postup města a jeho společností bude záviset na průběhu a výsledku vyšetřování policií. Podle něj nejde o systémové pochybení, ale v případě potvrzení podezření se jedná o osobní selhání lidí, kteří zneužili příležitosti.

Rada města má také zajistit to, aby se řádně vyčíslila a uplatnila náhrada případné majetkové škody i nemajetkové újmy způsobené městu a obchodním společnostem, v nichž je město jediným společníkem. V souvislosti s kauzou údajných manipulací s veřejnými zakázkami figurují městské firmy: Rozvojový fond města Pardubic (RfP) a Služby města Pardubic.

Podle informací, které policie nyní prověřuje, chtěli politici sedící ve fondu veřejnou zakázku ovlivnit ve prospěch druhého účastníka soutěže. V září, nyní už obvinění, politici podivný tendr na parkovací dům na zastupitelstvu ještě obhajovali. Jen o dva měsíce později kvůli němu skončili v hledáčku kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Popsaným jednáním chtěla skupina osob koordinovaná Martinem Charvátem cíleně ke škodě firmy Porr tuto společnost z řízení vyřadit, a naopak tím poskytnout prospěch druhému ze soutěžitelů veřejné zakázky, společnosti Chládek a Tintěra,“ stojí v úředním dokumentu týkajícím se případu, do kterého měl Deník možnost nahlédnout.

Detektivové obvinili exprimátora Martina Charváta i ředitele fondu Michala Drenka (oba dříve ANO). Stejně tak na svých postech skončila Helena Dvořáčková (SPD, dříve ANO), která byla členkou dozorčí rady RfP, a Pavel Nevečeřal zastávající funkci předsedy představenstva RfP.

„Žádali jsme přesné informace k podivnému průběhu tendru na stavbu parkovacího domu. Marně. Teď už možná víme, proč,” okomentoval situaci pirátský zastupitel Lukáš Havlena. „Aktéři kauzy nesmí zůstat nikde, kde mohou rozhodovat o penězích Pardubáků,“ doplnil zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Stín pochybností tak logicky padá na celou městskou společnost, ta se ale od podobných vyjádření distancuje. Rozvojový fond je podle jeho zástupců v kauze „Parkovací dům“ v roli poškozeného. „V současné době zvažujeme právní kroky, nelze nečinně přihlížet sděleným pomluvám, které společnost poškozují,“ uvedl nový člen představenstva Jan Kratochvíl, který ve funkci nahradil obviněného Michala Drenka. Některé informace navíc považuje za lživé a nepravdivé. „Celá tato kauza je nešťastná a věříme, že se brzy vysvětlí,“ dodal Kratochvíl.

Přestože část opozice chtěla odvolat i další členy Babišova hnutí, nikdo z náměstků a radních ze současné koalice ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice nebyl odvolán.

Město ale zpřísní zadávání veřejných zakázek. Zároveň se uskuteční interní audit na odborech dopravy a majetku a investic. Zastupitelé se na žádost opozičních zastupitelů sejdou opět 11. prosince.