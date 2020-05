Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích čekají stavební úpravy, které stávající vstup do objektu přemění na bezbariérový.

Kostel svatého Bartoloměje | Foto: Archiv

Práce by měly odstartovat během září tohoto roku a trvat by měly zhruba dva měsíce. Celkové náklady na úpravu této památky vyjdou na téměř 726 tisíc korun, přičemž necelých 600 tisíc korun pokryje dotace města. „Kostel sv. Bartoloměje plní veřejnou funkci, pravidelně se zde konají bohoslužby, svatby či křty. Zastupitelé města se proto rozhodli na úpravy, které zajistí bezbariérový vstup do budovy a zpřístupní lidem s handicapem další významný objekt města, uvolnit z Programu podpory bezbariérovosti částku ve výši 585 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Zbylé náklady z celkové částky zhruba 726 tisíc korun uhradí Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice.