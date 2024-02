„Díky této spolupráci dojde k efektivnímu využití současného technického a personálního zázemí PAP Pardubice, což přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků obou plaveckých areálů – například prostřednictvím vzájemného propojení odbavovacího systému,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Na co se Pardubáci mohou těšit v roce 2024: Koupaliště, lávka na Duklu i kultura

Už v létě, kdy se koupaliště otevře ve zkušebním provozu, tak lidé budou moci využít propojení obou bazénů. Od léta si tak Pardubáci, kteří využívají čipové hodinky, budou moci vybrat, kam si půjdou zaplavat. Oba informační systémy by spolu měly být propojeny. Ve stejném režimu by mělo fungovat i občerstvení.

„Za nás je to správné řešení ve vztahu k našim zákazníkům, kteří budou moci využít plnohodnotně oba areály ve stejném režimu poskytovaných služeb. Je to pro nás nejen další výzva, ale také závazek k poskytování kvalitních služeb pro všechny naše návštěvníky. Chceme naplno využít více než jedenáctileté zkušeností s provozováním Aquacentra a jsme odhodláni investovat veškeré úsilí k zajištění co nejlepšího servisu v oblasti rekreace a sportu a dalšího rozvoje tohoto území,” prohlásil ředitel PAP Pardubice o. p. s. Jiří Vysoudil.

Město díky změně provozovatele získá možnost ušetřit, v případě, že areál bude provozovat městská společnost, radnice nebude muset platit DPH za opravu.

„Díky tomu, že Cihelna přejde pod správu městské firmy, bude možnost, aby si město uplatnilo odpočet daně z přidané hodnoty ve výši zhruba 20 milionů korun za rekonstrukci koupaliště Cihelna,“ upřesnil primátor.

Více než 149 milionů

Získané peníze pak půjdou nejspíše zpět do areálu. Původně měla rekonstrukce stát zhruba 140 milionů korun. Vedení města ale už nyní ví, že z městské kasy bude muset uvolnit více financí. „Během realizace vyplynuly některé další věci, které je nutné opravit. Takže projekt bude muset být navýšen. Konkrétní částku zatím sdělit neumím,“ přiblížil náměstek primátora Jan Hrabal, který je zodpovědný za majetek a investice.

Po více než dvaceti letech provozu byl celkový stav koupaliště špatný. Firma musí zmodernizovat bazény i zastaralé technologie. Nejhůře na tom byla strojovna, technické zázemí a samotné vany bazénů.

OBRAZEM: Smutný pohled na prázdné koupaliště. Cihelna stále čeká na opravu

Práce na koupališti aktuálně pokračují, tak aby dělníci vše stihli do začátku letní sezony. O prázdninách se areál otevře ale pouze na zkoušku.

„Pro letní sezonu 2024 by koupaliště mělo fungovat ve zkušebním provozu. Po jeho skončení se do areálu vrátí firma Agrostav, aby provedla dokončovací práce tak, aby byl areál v roce 2025 kompletně připravený,“ doplnil Hrabal.

Nečekané výdaje: Oprava koupaliště Cihelna nakonec přijde na 149 milionů korun

Stavební firma pracuje na vylepšení koupaliště od prosince 2022. Stavbaři v areálu od té doby pracují na opravách bazénů, technologiích na čištění vody, konstrukci tobogánu i zázemí nebo tribun. Dělníci se během oprav pustí do sanace železobetonových konstrukcí a opravy ocelových plotů a zábradlí, aby bylo koupaliště nejen kompletně zmodernizované, ale také bezpečné.

V neposlední řadě je součástí oprav i výměna čerpadel a filtrů včetně armaturních sestav u jednotlivých recirkulačních okruhů.