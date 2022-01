„Z mého pohledu je to velká škoda, že z rekonstrukce Cihelny vypadl právě projekt adventure golfu. Byl to projekt viditelného zlepšení služeb a zatraktivnění pro návštěvníky,“ řekl opoziční zastupitel a iniciátor návrhu František Brendl s tím, že toto řešení je z jeho pohledu ekonomicky špatné. „V neposlední řadě je to jediná část projektu, která má potenciál na svůj provoz vydělat a zároveň se i splácet,“ dodal Brendl.

Tři roky

Město bude opravu financovat z vlastních zdrojů, ale ne celou částku najednou. Financování si město chce rozložit do tří let. „V budoucnu ještě předložíme ke schválení přípravu projektu a pak stavbu samotnou,“ informoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Práce by měly trvat šestnáct až sedmnáct měsíců. Město mezi požadavky na zhotovitele zařadí i uvedení koupaliště do provozu nejpozději na konci května 2023.

Koupaliště CihelnaZdroj: Archiv

Při rekonstrukci dělníci nezmění kapacitu ani počet vodních atrakcí. Zkvalitnit se má především voda a bezpečí návštěvníků. „Rekonstrukcí nedochází ke změně dispozic koupaliště, návštěvní kapacity, nemění se celková vodní plocha bazénů a nemění se ani počet vodních atrakcí. Touto investicí dochází k nutné zásadní opravě stavebního a technologického stavu koupaliště,“ sdělil Charvát.

Nutná je především oprava stávajícího zázemí, které je po více než dvaceti letech provozu ve špatném stavu. Nejhůře je na tom strojovna, technické zázemí a samotné vany bazénů.

Rekonstrukce nepočká

„Rekonstrukce bazénových van se předpokládá vložením nerezových stěn van s keramickými bazénovými hlavami v kombinaci s bazénovou folií na dně. Celková technologie je namontována na stávající železobetonovou vanu bazénu,“ upřesnil Charvát.

Podle města je nutná bezodkladná rekonstrukce. „Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je jaro 2022,“ řekl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Naposledy se bazén dočkal menší opravy v letech 2004 a 2005. Tehdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a umístila tam fólii. Od poslední velké rekonstrukce a modernizace bazénu ale uplynulo už dvacet let. Tehdy koupaliště změnilo celou svou podobu. V areálu přibyl například tobogan a vodní atrakce.