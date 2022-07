Letní pláž navazuje přímo na aquacentrum, návštěvníci tady najdou víceúčelový bazén, skluzavku i tobogán. Pro děti je připraveno dětské hřiště, pískoviště i brouzdaliště pro nejmenší. Součástí venkovního areálu je i hřiště na plážový volejbal nebo stolní tenis. Jeho využití je v ceně vstupu na letní pláž.

CIHELNA ČEKÁ NA OPRAVU

Oblíbené městské koupaliště na Cihelně má své brány zavřené. Čeká na rozsáhlou rekonstrukci. Přestože se s pracemi ještě nezačalo, koupaliště se návštěvníkům neotevřelo, neboť je v havarijním stavu.

„Termín pro podání nabídek do výběrového řízení na dodavatele byl stanoven do 12. července, ale vzhledem k povaze doplňujících dotazů je možné, že bude termín prodloužen,“ informoval mluvčí města Radim Jelínek, který dodal, že vítěze musí potvrdit rada města.

Dělníci nezmění kapacitu ani počet vodních atrakcí. Zkvalitnit se má především voda a bezpečí návštěvníků.

„Rekonstrukcí nedochází ke změně dispozic koupaliště, návštěvní kapacity, nemění se celková vodní plocha bazénů ani počet vodních atrakcí. Touto investicí dojde k nutné zásadní opravě stavebního a technologického stavu koupaliště,“ poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

Nutná je především oprava stávajícího zázemí, které je po více než dvaceti letech provozu ve špatném stavu. Nejhůře je na tom strojovna, technické zázemí a samotné vany bazénů.

Koupaliště na Cihelně



Podle města je nutná bezodkladná rekonstrukce. Naposledy se bazén dočkal menší opravy v letech 2004 a 2005. Tehdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a umístila tam fólii. Od poslední velké rekonstrukce a modernizace bazénu ale uplynulo už dvacet let. Tehdy koupaliště změnilo celou svou podobu. V areálu přibyl například tobogán a vodní atrakce.

„Rekonstrukce bazénových van se předpokládá vložením nerezových stěn van s keramickými bazénovými hlavami v kombinaci s bazénovou folií na dně. Celková technologie je namontována na stávající železobetonovou vanu bazénu,“ upřesnil Charvát.

Pardubáci, které lákají vodní radovánky na tobogánu nebo klouzačkách, mohou zamířit do sousedního Hradce Králové. Koupaliště Flošna sice zdražila vstupné o 20 korun a návštěvníci si připlatí i za zmrzlinu nebo hranolky, lidi to ale neodradilo.

„Letos bude stát základní vstupné pro dospělé na celý den 170, s čipovými hodinkami 145 korun. Děti od 120 centimetrů do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let zaplatí 130 korun,“ sdělila mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová.

Ten, koho více než vodní atrakce láká klid, musí vyrazit na přírodní koupaliště. „Letos jsem už asi dvakrát zašel na opatovický písník a voda už je poměrně teplá,“ uvedl Jan Pánek z Opatovic nad Labem.

Další oblíbená místa ke koupání jsou v kraji třeba vodní nádrže Seč a Pastviny, Ředický rybník, písník Hrádek nebo přírodní koupaliště Mělice. Lidé v kraji využívají pro osvěžení také části řek jako staré Labe, Novohradku a další.