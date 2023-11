Zahrát si na Ježíška a udělat tak radost znevýhodněným dětem? Lidé se mohou zapojit do největší sbírky vánočních dárků pro děti. Startuje sbírka s názvem Krabice od bot. Přinášíme seznam sběrných míst v Pardubickém kraji.

V Pardubickém kraji začíná tradiční vánoční sbírka dárků pro děti Krabice od bot | Foto: archiv Krabice od bot

Sbírka Krabice od bot se už třináctým rokem stará o to, aby i děti z komplikovaného rodinného prostředí našly pod stromečkem dárky.

Adéla Novotná, dobrovolnice zapojená do sbírky, vypráví příběh maminky Renaty, která sama pečuje o čtyři syny ve věku od tří do jedenácti let: „Je na chlapce sama, což není v dnešní době vůbec jednoduché. Snaží se najít si vhodné zaměstnání, ale bohužel vždy práci musela ukončit kvůli velké nemocnosti synů. S penězi musí nakládat velmi šetrně, na mnoho věcí jim nezbývá. Maminka Renata je za jakoukoliv péči a pomoc od nás vděčná. Poskytli jsme jí finanční příspěvek z Krabice online na letní tábor pro kluky nebo nákup základních potravin a dětem zářily oči štěstím, když si mohly rozbalit dárky z Krabice od bot. A pochlubit se ostatním spolužákům, co jim Ježíšek přinesl,“ popisuje Novotná.

Pardubice čekají adventní trhy. Novinkou je vyhlídkové kolo i vyhřívané bistro

Jak se mohou lidé zapojit? Funguje to tak, že si zájemci vyberou sběrné místo, které mají nejblíž, a pro jak staré dítě chtějí dárek připravit. Poté se zarezervují na webu. Dárky hezky zabalí do krabice od bot a napíšou na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určený.

„Dárcům se snadněji vybírají překvapení pro dívky, proto je každoročně oříškem získat dárce i pro dospívající chlapce. To by Diakonie letos chtěla změnit. Abychom dárcům výběr co nejvíce usnadnili, připravili jsme na webu Krabice od bot nejen detailní informace o tom, jak se do sbírky zapojit, ale také užitečná doporučení, kterými se přispívající mohou řídit,“ říká Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE. Do celorepublikové akce Diakonie Českobratrské církve evangelické se zapojuje i Pardubický kraj. Překvapení lidé už tradičně balí právě do krabic od bot.

O převzetí dárků, jejich třídění a doručení do rodin ohrožených chudobou, ubytoven, azylových domů se postará na 800 dobrovolníků z celé země. Krabice budou sběrná místa od dárců přijímat během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince, konkrétně od pondělí 20. listopadu do úterý 5. prosince.

Sběrná místa v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se na otevření připravují sběrná místa ve 13 městech, a to v Cerekvici nad Loučnou, Heřmanově Městci, Chrudimi, Krouně, Lanškrouně, Litomyšli, Pardubicích, Rudolticích, obci Sezemice, Starém Mateřově, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě. Tak jako v předchozích letech se dárky od 6. prosince rozvezou do rodin v nouzi ve spolupráci se školami a úřady nebo do azylových domů.

„Naším přáním je především potěšit děti, které těžkou rodinnou situaci vnímají citlivě. Dárci ale mohou připravit krabici plnou překvapení i pro ostatní členy rodiny. Máme radost, že tradičně jsou nejčastějšími dárci děti, které se ve škole nebo s rodiči učí podělit o své hračky a myslet na ostatní,“ říká Zdeňka Marešová, členka správní rady Diakonie ČCE, která vede oddělení péče o dárce.

Vloni se do sbírky zapojilo 13 154 dárců, kteří doručili téměř 50 tisíc úhledně zabalených balíčků. Kromě vánoční sbírky je možné přispívat kdykoliv finančním darem do sbírky Krabice online.

Mohlo by vás zajímat: Patnáctimetrový smrk putoval až do historického centra Pardubic. Podívejte se na letošní vánoční strom

Zdroj: Jaroslav Černý