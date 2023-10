Dvaatřicetiletému zkušenému zloději jeho poslední lup nevyšel. Narazil totiž na hlídku strážníků, která jej velmi rychle poznala a jala se ho pronásledovat. Schovat se navíc vyrazil na poněkud očividné místo - k mamince.

Hlídce se dobře známý muž se zlodějskou minulostí na novém dámském kole také snažil vyhnout a tím si jasně řekl o další dění.

„Strážníci se za ním ihned otočili a muž se dal do usilovného šlapání do pedálů. Zmizel ve dveřích domu na ulici Jana Zajíce. Strážníky za ním pustil jiný nájemník. Po jeho stopách došli až do 8. patra, kde podezřelý odhodil kolo a pak bouchly dveře, kam se muž před hlídkou utekl schovat. Ukázalo se, že se schovává doma u maminky. Případ si na místě i s odcizeným kolem převzala k dalšímu řešení hlídka Policie České republiky,“ uzavřel mluvčí Městské policie Jiří Sejkora.

