Čtyřicetiletý, mezinárodně hledaný cizinec se v Pardubicích vydal na krádež oblečení a nijak se nenamáhal s jejím provedením. Prostě přišel, naskládal do batohu oblečení a doplňky za tři a půl tisíce a odešel z obchodu. Není divu, že si toho všiml pracovník ostrahy a pustil se po jeho stopách. Cestou si telefonicky přivolal na pomoc strážníky.

Mezinárodně hledaný muž ukradl oblečení a ani se neskrýval | Foto: Městská policie Pardubice

„Stopovaná pokračovala z třídy Míru do ulice Na Hrádku, kde se muž ukryl do jednoho z bytových domů. Zůstal ve společných prostorách, kam si pro něj za okamžik přišli i strážníci. Cizince vyzvali, aby se s nimi vrátil do obchodu, kde postupně vyskládal vše, co si bez placení odnesl. Při kontrole totožnosti navíc hlídka zjistila, že muž figuruje v mezinárodní databázi, kde jej policie jedné z našich sousedních zemí pohřešuje,“ popsala mluvčí strážníků Lucie Klementová s tím, že si muže převzala státní policie.

Mohlo by vás zajímat: Parkovací dům u Grandu nabídne místa veřejnosti i rezidentům. Navíc bude zelený

Zdroj: Nikola Čížková