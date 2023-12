Krajská podpora dobrovolných hasičů se příští rok má více zaměřit na rekonstrukci a stavbu požárních zbrojnic.

Požární zbrojnice. Ilustrační foto | Foto: MMR

/TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE/

Podpora dobrovolných i profesionálních hasičů v příštím roce byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským a krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem. Na základě dohody se sdružené prostředky státu a kraje plně zaměří na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic.

„Dlouhodobě dodržujeme náš závazek spolufinancovat státní dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, které každoročně vyhlašuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V příštím roce jsme připraveni pomoci osmi městům a obcím, které mají potvrzenou dotaci od státu na pořízení hasičských cisteren. Ke čtyřem milionům od státu jsme připraveni poskytnout 750 tisíc korun pro každého úspěšného žadatele,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že mezi úspěšnými žadateli jsou Hlinsko, Městečko Trnávka, Proseč, Rohozná, Srch, Staré Město, Telecí a Vysoké Mýto.

Zároveň již Hasičský záchranný sbor ČR zveřejnil vyhodnocení dotačního programu na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic pro rok 2024. „Pro příští rok jsme se dohodli, že budeme alokaci na náš kraj směřovat kompletně do rekonstrukcí a staveb požárních zbrojnic, protože dopravní automobily jsme v posledních letech podporovali velmi intenzivně. Celkově je pro náš kraj připraveno 27 milionů korun ze státního rozpočtu. Po šesti milionech by mělo putovat do Lubné, Libišan, Seče a Poličky. Necelé tři miliony by pak měla získat Chrast pro jednotku v místní části Chacholice,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ten s ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským hovořil také o krajské podpoře pro profesionální hasiče. „S hejtmanem Martinem Netolickým je výborná spolupráce i směrem k profesionálním hasičům. Hovořili jsme také o výstavbě nového velitelsko-spojového vozidla, na které již kraj přispěl částkou 2 miliony korun v letošním roce. Vozidlo se začne realizovat v příštím roce. Projednávali jsme také podporu pro naše aktivity na další období,“ uvedl Aleš Černohorský.