Pardubický kraj stále čeká na první vakcíny proti onemocnění covid-19. Původně měly dorazit už 28. prosince. Teď to vypadá až na poslední den roku 2020.

Očkování proti nemoci Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Kraj by měl prvních 975 vakcín obdržet oproti původním předpokladům až 31. prosince. „Před Vánocemi jsme měli informaci, že 975 vakcín dorazí do Nemocnice Pardubického kraje v pondělí 28. prosince. Další termín byl úterý 29. prosince a nyní máme poslední signál, že bychom mohli mít vakcíny poslední den letošního roku. Bohužel se částečně opakuje situace z jara, kdy nemáme jasné informace s dostatečným předstihem. Naše nemocnice je po technické stránce na očkování připravena a uděláme maximum, aby po obdržení zásilky bylo možné očkovat zdravotníky co nejdříve,“ uvedl hejtman Martin Netolický.