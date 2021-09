Strážník Jiří Němec z Chrudimi už dvakrát zachránil lidský život. Nyní si za to vysloužil cenu Michala Rabase za záchranu. Ocenění předával hejtman Martin Netolický na pardubickém Příhrádku. Mezi další patří lékař Karel Šefrna za celoživotní přínos na poli amatérského loutkového divadla nebo Vasil Timkovič za mimořádné bojové nasazená při obraně Československa v období druhé světové války. Po roční odmlce se v Pardubicích konalo předání cen za rok 2019 i 2020. Akce letos proběhla pro jistotu venku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.