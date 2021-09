„Ve všech sondách se pod stávajícími statky podařilo objevit starší zdiva spadající do konce 15. až poloviny 16. století, což napovídá o historickém vývoji formování obce od 12. století až do současnosti,“ doplnil Línek.

Nejdříve se zmodernizuje úsek Chvaletice – Kojice, až do března bude kvůli tomu zavřená stávající spojnice mezi oběma obcemi. Poté se začne budovat samotný, stavebně nejnáročnější obchvat Kojic, kde musí stavaři překonat náspy zdejší mokřady. Třetí etapu tvoří modernizace úseku silnice II/322 od křižovatky s III/3224 po nový obchvat Kojic.

Jde v zásadě o první novou silnici stavěnou krajem po 11 letech, shodou okolností v sousedství předcházející nové silnice, totiž obchvatu sousedních Chvaletic. Kraj sice staví i přivaděče k dálnici D35, zde se však jedná buď o pouhé rekonstrukce silnic stávajících, nebo nové spojnice financuje především Ministerstvo dopravy, které se k tomu zavázalo v několik let starém memorandu s krajem o výstavbě D35.

„Po vybudování obchvatu Chvaletic se jedná o druhou stavbu silnice II. třídy v našem kraji ve zcela nové trase. To kladlo velký nárok na projektování celé stavby. Tu se nám v rámci výběrového řízení podařilo zlevnit o 85 milionů korun oproti předpokládané hodnotě. Sdružení stavebních firem zvítězilo s nabídkou 280 milionů korun včetně daně a zároveň s nejkratší délkou realizace 371 dní, což je výrazné zkrácení oproti konkurenčním nabídkám,“ řekl při včerejším slavnostním zahájení výstavby hejtman Martin Netolický.

"Doprava je tady hrozná, ničí domy, otravuje lidi. Řidiči nevyužívají silnici první třídy od Přelouče směrem na Kutnou Horu, ale zkracují si cestu přes nás," uvedl starosta Kojic David Morávek. Není divu, přes Kojice, ačkoliv jde o okresku, vede nejkratší spojnice z Pardubic a Přelouče do Kolína, potažmo do Prahy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.